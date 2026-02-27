En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / MinDefensa anunció millonarias recompensas por responsables de ataque con dron en Segovia

MinDefensa anunció millonarias recompensas por responsables de ataque con dron en Segovia

En medio de la tragedia donde murió una madre y dos de sus hijos, se ofreció $20 millones por quien operaba el dron.

