Inseguridad en Bogotá
Advertencia de Trump
Aviones A320
Cúcuta vuelve a la A

Capturado en España alias 'Mono Gerly', integrante del ELN y buscado por financiar el terrorismo

Capturado en España alias 'Mono Gerly', integrante del ELN y buscado por financiar el terrorismo

El detenido formaba parte del grupo armado organizado Frente de Guerra Oriental, que opera en los departamentos colombianos de Arauca, Casanare y Boyacá, según ha informado este miércoles la Policía Nacional en una nota de prensa.

Policia-España-Mono-Gerly.png
Captura alias 'Mono Gerly'
Foto: Captura pantalla video
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

