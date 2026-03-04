Hallan partes de un cuerpo en una maleta en zona boscosa de Fontibón: esto se sabe

Un macabro hallazgo se registró en las últimas horas en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, donde uniformados de la Policía encontraron partes de un cuerpo humano al interior de una maleta abandonada en una zona boscosa del barrio Santander.

El descubrimiento se produjo, según las autoridades, en medio de labores de patrullaje en el sector ubicado en la calle 24 con 89. Según informó el teniente coronel Julio Botero, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron los propios patrulleros quienes detectaron el objeto sospechoso y procedieron a verificar su contenido.

“Nuestra zona de atención en la localidad de Fontibón, mediante labores de patrullaje, halla en una zona boscosa en el barrio Santander una maleta. Al adelantar las verificaciones logra establecer que al interior de esa se encuentran partes de cuerpo humano. Inmediatamente se informa y al sitio llega el Cuerpo Técnico de Investigación, que se encarga de realizar la inspección técnica al lugar de los hechos”, señaló el oficial.

Tras la confirmación del hallazgo, el CTI de la Fiscalía asumió la investigación y realizó la inspección técnica al lugar para recolectar las pruebas necesarias. La Policía Metropolitana dispuso además de unidades de apoyo para la verificación y recolección de material videográfico en el sector, con el fin de esclarecer lo ocurrido.



Por ahora, las autoridades no han logrado identificar el cuerpo ni establecer los móviles del crimen. Las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas podrían convertirse en pieza clave para dar con los responsables de este hecho que genera conmoción en la capital del país.