Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Hallan partes de un cuerpo en una maleta en zona boscosa de Fontibón: esto se sabe

Hallan partes de un cuerpo en una maleta en zona boscosa de Fontibón: esto se sabe

El macabro hallazgo se registró en el barrio Santander, exactamente en la calle 24 con 89. El CTI asumió la investigación y aún no se ha logrado identificar a la víctima.

