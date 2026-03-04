En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Israel inicia ataques "a gran escala" contra Teherán en el quinto día de guerra

Israel inicia ataques "a gran escala" contra Teherán en el quinto día de guerra

Según medios, una fuerte explosión tuvo lugar en la zona este de Teherán; mientras que EFE constató el zumbido de cazas israelíes sobrevolando el cielo. Unas tres horas antes, Israel ya había b

teheran-iran-afp.jpg
Una columna de humo se eleva tras un ataque a la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones estadounidenses en Oriente Medio el martes, mientras el presidente estadounidense advertía que era "demasiado tarde" para que la república islámica buscara el diálogo y escapara de la guerra. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, con la muerte del líder supremo iraní, y la república islámica respondió con bombardeos de misiles contra los países del Golfo e Israel.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

