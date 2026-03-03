Por un problema inesperado con su pasaporte, hijo de Tom Hanks terminó atrapado en Medellín

Por un problema inesperado con su pasaporte, el hijo de Tom Hanks terminó atrapado en Medellín. A través de sus redes el joven artista contó la curiosa situación

El actor y rapero estadounidense Chet Hanks, hijo de las reconocidas figuras de Hollywood Tom Hanks y Rita Wilson, reveló a través de sus redes sociales que un contratiempo migratorio lo obligó a prolongar su estadía en Medellín.

De acuerdo con su relato, la situación se originó por una decisión previa al viaje: utilizar su pasaporte griego en lugar del estadounidense. Hanks explicó que el documento de Estados Unidos estaba próximo a vencer y que, en algunos casos, las aerolíneas niegan el embarque cuando la fecha de expiración es cercana. Sin embargo, al intentar regresar a su país, se encontró con un obstáculo inesperado.

Según contó a través de un video en sus redes sociales y en medio de risas, las autoridades le indicaron que para ingresar a Estados Unidos con un pasaporte extranjero debía contar con una tarjeta de residente permanente o “green card”, documento que no posee.



Hanks explicó que la alternativa para destrabar la situación es realizar trámites en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, una opción que comentó con visible desgano y algo de humor en sus publicaciones. “No quiero ir a Bogotá… libérenme”, escribió, mezclando frustración y sarcasmo.

El actor también relató cómo se desencadenó el episodio: una visita improvisada a un amigo, a pocas horas de Medellín, terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada que ahora narra como una historia más de viaje.