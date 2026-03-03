En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Detenido escolta del secretario de la Cámara con dinero en efectivo y publicidad política

Detenido escolta del secretario de la Cámara con dinero en efectivo y publicidad política

Al funcionario, adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), le encontraron $145 millones de pesos en efectivo y publicidad del representante Daniel Restrepo Carmona, quien busca llegar al Senado.

