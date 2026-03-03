Detenido escolta del secretario de la Cámara con dinero en efectivo y publicidad política

A cinco días de las elecciones del Congreso de la República, un escándalo por una presunta compra de votos termina salpicando al secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

En la mañana de este lunes 2 de marzo, en una carretera cercana a Hatonuevo (Guajira), la Policía capturó a Luis Alfredo Acuña Vera, escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y asignado al esquema de seguridad del secretario Lacouture.

Al detenido, quien se movilizaba en una grúa que transportaba un vehículo particular de marca Toyota Corolla, le fueron encontrados 145 millones de pesos en efectivo, distribuidos en siete sobres marcados a las siguientes personas: Devora Barros, Beba Ramírez, Kevin Cancillo, Ghandi R, Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez.

Jaime Luis Lacouture Foto: CNE

Según reporta la UNP, con el dinero se incautaron además tarjetones pedagógicos y publicidad del candidato al Senado y actual representante del Partido Conservador, Daniel Restrepo Carmona.



Ante estos hechos, la UNP abrió investigación interna, dado que al ser contratista de la entidad, el escolta recibe honorarios provenientes de recursos públicos.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a este hecho en su cuenta de X: “La Policía Nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”.