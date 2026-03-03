Nequi tendrá drástico cambio en su servicio ¿en que afecta a sus usuarios?

Desde su aparición, Nequi ha transformado la forma en que los colombianos manejan el dinero, ya sea al hacer pagos, transferencias o compras, y está a punto de dar un salto clave desde su creación. Luego de operar por años bajo el paraguas de Bancolombia, la plataforma tendría un cambio dentro del Grupo Cibest, de acuerdo con lo revelado por sus directivos.

Según informó el Grupo Cibest, Nequi empezará a operar de manera independiente entre el tercer y cuarto trimestre de 2026. Aunque el anuncio suena drástico, los millones de usuarios no deben preocuparse, pues el cambio es estructural y corporativo. Nequi tendrá personería jurídica propia y tomará decisiones de forma autónoma.



Nequi se independiza de Bancolombia: qué cambia en 2026

El proceso se viene adelantando desde 2021, cuando ya se hablaba de una posible separación, respaldada por el crecimiento sostenido de la aplicación. De hecho, en noviembre de 2025 la Superintendencia Financiera la autorizó para operar como compañía de financiamiento, lo que marcó un punto de inflexión.

Por su parte, en septiembre de 2025 la fintech alcanzó su punto de equilibrio y reportó utilidades. Hoy su cartera de créditos supera los 1,6 billones de pesos y sus ingresos financieros crecieron 75 %, impulsados por una mezcla más equilibrada entre créditos e inversiones.

Foto: Nequi.

Con la independencia, la plataforma podrá:



Tener información financiera separada de Bancolombia.

Diseñar productos propios con mayor agilidad.

Competir de frente con entidades digitales y tradicionales.

El respaldo del Grupo Cibest se mantiene, pero la operación diaria ya no dependerá de las directrices del banco matriz.



¿Usuarios se verán afectados?

De acuerdo con lo revelado por Nequi, los millones de usuarios no verán un impacto inmediato ni traumático, pues la aplicación seguirá funcionando con normalidad y los servicios no desaparecerán. Las transferencias, pagos con QR y manejo digital de dinero continuarán sin modificaciones notables. La diferencia real está en la estructura financiera y en la capacidad de innovar con mayor velocidad sin depender de Bancolombia.



Llegarían más servicios como novedad

Cabe señalar que la autonomía no es solo un cambio legal, sino que también abre la puerta a ampliar su portafolio. Entre los planes están las remesas internacionales, bolsillos de ahorro en dólares digitales y soluciones que aliviarían la carga de emprendedores y microempresarios.

Las metas para 2026 son claras: crecer 50 % en cartera de créditos, aumentar 10 % los depósitos, elevar 40 % los ingresos totales y sumar 5 % más de usuarios.