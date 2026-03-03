Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, martes 3 de marzo de 2026

El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia. Su realización diaria y un plan de premios competitivo lo han posicionado entre las alternativas preferidas por quienes buscan acertar el número ganador.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 3 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 3 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cuánto paga el Dorado Mañana

Uno de los mayores atractivos del Dorado Mañana es su esquema de pagos, que varía según la modalidad seleccionada y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los premios oficiales establecidos son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria. Esta modalidad adicional amplía las oportunidades de obtener premios extra y hace aún más atractivo el juego para quienes participan de manera frecuente.

Gracias a este plan de compensación, considerado claro y competitivo dentro del mercado de juegos de azar, el Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los chances con mayor consulta en el país.



Hora del sorteo del Dorado Mañana

El Dorado Mañana cuenta con un horario fijo que permite a los apostadores conocer los resultados el mismo día en que realizan su jugada:



Lunes a sábado: resultados después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo.

Este cronograma facilita la planificación de las apuestas y la verificación oportuna de los números ganadores, generando mayor confianza entre los participantes.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse cumpliendo los siguientes requisitos:

