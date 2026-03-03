TransMilenio ya habilitó vagón en la estación Av. 39: ¿cómo distribuirá todas las rutas?

Las obras en Bogotá, especialmente las relacionadas con el metro, siguen generando molestias. Prueba de ello fue lo ocurrido este martes 3 de marzo, cuando TransMilenio tuvo afectaciones en su servicio por cuenta de las manifestaciones realizadas por habitantes cercanos a la Avenida Caracas, en contra de esos trabajos.

Y es que las intervenciones del metro también han obligado al cierre de varias estaciones de TransMilenio para ejecutar las obras del nuevo sistema de transporte de la ciudad. Justamente, una de esas estaciones cerradas es la Avenida 39, que ya tendría listo su vagón provisional.



Estación Av. 39 ya está lista

Desde el pasado sábado 28 de febrero entró en operación el vagón 1 de la estación temporal Avenida 39, ubicada en la avenida Caracas con calle 37, junto con el acceso sur. De acuerdo con TransMilenio, la apertura de esta estación busca facilitar el acceso al sistema y garantizar la movilidad de las personas que utilizan este punto, mientras avanzan las obras de la primera línea del metro.

Foto: Alcaldía de Bogotá.

¿Qué rutas funcionarán en la Av. 39?

Según lo reportado por la Alcaldía de Bogotá, la estación temporal Av. 39 contará con las paradas de las rutas 6, 8, A60, F60, B74 y J74, que atenderán a los usuarios que se desplazan hacia las troncales Calle 80, Eje Ambiental, Autonorte, Caracas Centro y Américas.



Próximamente serán habilitados los vagones 2 y 3, así como el acceso norte, para continuar ampliando la capacidad de atención a los usuarios. Con esta apertura, ya son seis las estaciones temporales habilitadas en la troncal Caracas para garantizar la movilidad de los bogotanos.

Tenga en cuenta que las personas pueden consultar rutas y horarios por medio de la plataforma TransMiApp, así como identificar afectaciones en el servicio a través de sus canales oficiales: WhatsApp y X. Desde TransMilenio recomiendan recargar siempre la tarjeta TuLlave, ya sea de manera digital o en taquillas.