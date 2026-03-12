En vivo
Santanderes  / Alcaldía de Bucaramanga ofrece 100 becas a mujeres para impulsar la formación y el empleo

Alcaldía de Bucaramanga ofrece 100 becas a mujeres para impulsar la formación y el empleo

Además de la beca principal, las beneficiarias tendrán acceso a más de 400 cursos gratuitos, diplomados sin costo y una especialización adicional, dependiendo del nivel académico elegido.

