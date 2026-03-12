Alcaldía de Bucaramanga ofrece 100 becas a mujeres para impulsar la formación y el empleo

La Alcaldía de Bucaramanga abrió una convocatoria que entregará 100 becas para que mujeres de la ciudad y su área metropolitana puedan continuar su formación académica en programas de pregrado, maestría y doctorado, enfocados en áreas con alta demanda en el mercado laboral.

La iniciativa, denominada “100 Becas para Transformar el Futuro: La Apuesta por Mujeres en Tecnología, Negocios y Educación”, es resultado de una alianza entre la Secretaría de Educación de Bucaramanga y la empresa EDUCA EDTECH Group. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 27 de marzo y busca fortalecer el perfil profesional de mujeres interesadas en campos relacionados con la innovación, la transformación digital y el emprendimiento.

En total se ofertarán 20 cupos para programas de pregrado, 40 para maestría y 40 para doctorado, todos en modalidad virtual. Los estudios estarán orientados a áreas como tecnología, negocios y educación, que actualmente presentan una creciente demanda en el entorno empresarial y productivo de Bucaramanga y el departamento de Santander.

Entre los programas disponibles a nivel de pregrado se encuentran Marketing Digital, Internet de las Cosas y Seguridad Informática. En maestría se ofrecen alternativas como Big Data, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Data Science, Project Management, Marketing Digital y Emprendimiento Digital. Para doctorado, la oferta incluye Tecnología Educativa y Sistemas Computacionales.



Según explicó Tatiana Fuentes, gerente de Operaciones para Colombia de EDUCA EDTECH Group, estas áreas fueron seleccionadas porque cada vez más organizaciones incorporan capacidades relacionadas con la automatización, el análisis de datos, el mercadeo digital y la seguridad informática. “La apuesta no se limita a abrir acceso a educación, sino a acercar a más mujeres a conocimientos con uso real en escenarios de empleabilidad”, indicó.

Las interesadas deberán realizar su inscripción a través del portal www.alcaldiascol.com y cumplir con algunos requisitos según el nivel académico. Para pregrado se exige título de bachiller; para maestría, título profesional; y para doctorado, título de maestría. Además, se debe adjuntar hoja de vida actualizada, documento de identidad y certificación o historial académico.

Desde la administración municipal advirtieron que el orden de llegada de las postulaciones completas será uno de los criterios de evaluación, por lo que recomiendan a las aspirantes realizar el proceso con anticipación. También se tendrá en cuenta el impacto social que cada postulante haya generado en su entorno, especialmente en ámbitos comunitarios, educativos o de emprendimiento.

Los programas se desarrollarán de manera virtual y asincrónica, con acceso a plataformas educativas las 24 horas del día y acompañamiento académico personalizado. La duración estimada será de 36 meses para pregrados, entre 12 y 15 meses para maestrías y 36 meses para doctorados.

Además de la beca principal, las beneficiarias tendrán acceso a más de 400 cursos gratuitos, diplomados sin costo y una especialización adicional, dependiendo del nivel académico elegido.

