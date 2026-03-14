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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Judicializan a hombre señalado de asesinar a la nueva pareja de su exnovia en Puente Nacional

Judicializan a hombre señalado de asesinar a la nueva pareja de su exnovia en Puente Nacional

El crimen, ocurrido el 15 de noviembre de 2025 en la vía que conecta las veredas Semisa y Tebaida, estaría relacionado con celos del implicado hacia la nueva pareja de su exnovia.

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