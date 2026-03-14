Judicializan a hombre señalado de asesinar a la nueva pareja de su exnovia en Puente Nacional

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez con función de control de garantías en Puente Nacional, Santander, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre presuntamente implicado en el asesinato de la nueva pareja sentimental de su exnovia, ocurrido el 15 de noviembre de 2025.

Según la investigación liderada por un fiscal seccional, el crimen se registró en la vía que conecta las veredas Semisa y Tebaida, donde la víctima fue encontrada sin vida con varios impactos de arma de fuego. Las autoridades señalan que el homicidio habría sido motivado por celos, luego de que el ahora procesado se enterara de que la víctima era la nueva pareja de la mujer con quien terminó una relación amorosa.

La Fiscalía imputó al hombre los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, cargos que fueron rechazados durante la audiencia ante el juez de control de garantías.

El procedimiento judicial fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, quienes capturaron al señalado homicida en un allanamiento realizado en la vereda Alto Cantano, donde también fueron incautados un revólver, munición y varios celulares, elementos que forman parte de la evidencia del caso.



Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer todos los detalles del crimen y determinar si hay más implicados. La comunidad de Puente Nacional permanece consternada mientras la Fiscalía avanza con el proceso judicial.