Miles de usuarios reportan problemas con Davivienda hoy sábado 14 de marzo

Este sábado miles de usuarios de Davivienda tuvieron que acudir a otros medios de pago, pues algunos servicios de la entidad bancaria dejaron de funcionar.

Según Downdetector, una plataforma en línea que monitorea en tiempo real el estado de funcionamiento de miles de servicios digitales, como internet, redes sociales (Instagram, WhatsApp) y banca, Davivienda está teniendo problemas desde la 1:00 p. m.

El sitio de monitoreo funciona recopilando informes de usuarios que experimentan fallas, detectando picos inusuales de reportes para alertar sobre caídas generales, como ocurre actualmente con los servicios de Davivienda.

Los problemas más reportados por los usuarios son los siguientes:



App: 85 %

Iniciar sesión: 8 %

Sitio web: 4 %

Asimismo, varias personas han reportado fallas en los cajeros automáticos, los cuales muestran el siguiente aviso:



¡Discúlpenos! Este cajero se encuentra temporalmente fuera de servicio; estamos trabajando para darle solución.

Hasta ahora, Davivienda no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación.