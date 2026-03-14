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Blu Radio  / Economía  / Miles de usuarios reportan problemas con Davivienda hoy sábado 14 de marzo

Miles de usuarios reportan problemas con Davivienda hoy sábado 14 de marzo

La entidad financiera está teniendo problemas desde la 1:00 p. m. de este sábado. Los problemas más reportados por los usuarios tienen que ver con la aplicación.

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