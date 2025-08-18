Polémica en Bucaramanga por uso del estadio Américo Montanini: fútbol o concierto de la Feria

La polémica inició por un comunicado, emitido por la Gobernación de Santander donde expresó su respaldo a la decisión del Instituto Departamental de Recreación y Deportes (Indersantander) de no autorizar el préstamo del escenario deportivo.

#Atención La Gobernación de Santander respalda decisión del Indersantander de no prestar el estadio Américo Montanini para el concierto de la Feria de Bucaramanga. "Ofrecemos a la Alcaldía la Plaza de Toros", dice el comunicado #VocesySonidos pic.twitter.com/GJRCsYq52H — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 18, 2025

Según la Gobernación, el uso del estadio debe estar destinado de manera prioritaria a la práctica del fútbol profesional, y los demás eventos solo podrán realizarse de manera excepcional con una planeación mínima de seis meses.

“Ofrecemos a la Alcaldía la Plaza de Toros como alternativa para el concierto”, señala el documento, en el que se insiste en que la gramilla y la programación deportiva deben preservarse como prioridad.

Minutos después de este comunicado en su cuenta X el Club Atlético Bucaramanga publico en una imagen con el calendario de la Liga Betplay con los partidos pendientes a realizarse, y marca el 6 de septiembre el partido contra Alianza FC en el estadio Américo Montanini.

🗓️🔜Así se ve el camino que nos queda por recorrer por Liga BetPlay y Copa, de visita y en 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀: El Américo Montanini🔰#UnAmorInexplicable🫀 pic.twitter.com/GGLQ6HBMg2 — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) August 18, 2025

Publicidad

Esta fecha fue la que la Alcaldía de Bucaramanga había previsto para el Mega Concierto de la Feria Bonita a realizarse en el estadio Américo Montanini.

La discusión mantiene dividida a la opinión pública entre quienes defienden la preservación del escenario deportivo y quienes reclaman alternativas para que el espectáculo de la Feria Bonita se lleve a cabo en condiciones seguras y adecuadas, por los artistas ya programados sumados a empresarios y logística.

Publicidad

Al punto que el asesor de la Alcaldía, Manuel Parada, replicó la respuesta de la Dimayor en sus redes sociales, lo que avivó el debate público

Para no dar más vueltas con el asunto.



1) la Dimayor dijo que si

2) el @ABucaramanga dijo que si.



3) el @indersantander y la gobernación dijeron que no.



Fin de la discusión; el que lo entendió lo entendió. pic.twitter.com/KCECrA8AUq — Manuel Parada (@manolete) August 18, 2025

En la imagen la Dimayor responde a una solicitud del Alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán ante una nuevo cambio de fecha del encuentro deportivo en la carta manifiesta que “los clubes locales son los responsables de sus encuentros deportivos quienes presentan a la Dimayor cualquier solicitud” señalan a su vez que están atentos a la comunicación del Club Atlético Bucaramanga

Mientras sectores culturales piden garantías para realizar el concierto en el escenario inicialmente previsto, las autoridades deportivas insisten en mantener el estadio para el calendario oficial del fútbol profesional, y tal parece que hay un rifirrafe entre La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga.