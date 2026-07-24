Capturan a dos motociclistas por agredir a policías en operativos de tránsito en Bucaramanga

Dos motociclistas fueron capturados en Bucaramanga, luego de protagonizar hechos de violencia contra integrantes de la Policía durante operativos de tránsito y seguridad realizados en diferentes sectores de la ciudad. En ambos casos, los conductores se habrían resistido a los procedimientos, agredieron a los uniformados y ahora deberán responder ante la justicia por el delito de violencia contra servidor público.

Las capturas se registraron en medio de controles adelantados por las autoridades en el parque Centenario y en el barrio Provenza.

El primer caso ocurrió en el parque Centenario. De acuerdo con el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, un motociclista intentó evadir una orden impartida por la Policía durante un procedimiento. En medio de la intervención, el hombre habría agredido a uno de los uniformados y amenazado de muerte a un funcionario que participaba en el operativo. El ciudadano fue reducido y dejado a disposición de las autoridades competentes.

El segundo hecho se presentó en la calle 105 del barrio Provenza. Según explicó el mandatario, un motociclista se resistió a un procedimiento de tránsito y seguridad. Al verificar la documentación del conductor, los uniformados evidenciaron que no estaba en regla y, en ese momento, el hombre atacó a uno de los policía pegándole un cabezazo, causándole una herida.



Tras la agresión, el señalado intentó escapar del lugar, pero fue alcanzado y capturado por uniformados del cuadrante. El patrullero lesionado fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Frente a ambos casos, el alcalde Cristian Portilla aseguró que la administración mantendrá los operativos de control y advirtió que no permitirá agresiones contra los integrantes de la fuerza pública ni actos que alteren el orden en la ciudad.

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"No vamos a permitir el desorden ni la falta de respeto en Bucaramanga. Todos los días trabajaremos junto con la fuerza pública para recuperar el orden, la seguridad y la autoridad", manifestó el mandatario.