IA, innovación y liderazgo marcarán agenda de la II Cumbre de Visionarios en Bucaramanga

Bucaramanga fue elegida sede de la segunda edición de la Cumbre de Visionarios: Colombia en el 2050, un país sin límites, un encuentro que reunirá a más de 1.000 asistentes y a destacados líderes nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos y oportunidades que marcarán el futuro del país. El evento se realizará los próximos 17 y 18 de septiembre en el centro de convenciones Neomundo.

Después del éxito de su primera versión en Barranquilla, la Universidad Santo Tomás llevará este año el encuentro al nororiente colombiano con una agenda enfocada en tres grandes ejes: inteligencia artificial, poder y territorio, además de espacios de innovación, emprendimiento y transformación social.

"Queremos que Bucaramanga se convierta en el escenario donde se piense la Colombia del 2050. No es un evento solo para la universidad, sino abierto a toda la ciudadanía y a quienes quieran aportar ideas para construir el país del futuro", explicó Jesús González, uno de los organizadores de la cumbre.

La programación contará con 12 conferencistas de reconocimiento nacional e internacional, entre ellos el expresidente Iván Duque; el cofundador de Rappi, Andrés Bilbao; la activista social Johana Bahamón; la periodista Vanessa de la Torre; el exdirector de LinkedIn para Latinoamérica Borja Castelar (España); el mentor mexicano Paco Benítez; la experta en bienestar y felicidad Sylvia Ramírez; el empresario David Janna; la creadora de contenido educativo La Profe Mónica y Eduardo Pérez, reconocido como uno de los mejores docentes de Latinoamérica. Como una de las novedades del encuentro también participará un robot humanoide desarrollado por la Universidad Santo Tomás, que hará parte de las experiencias tecnológicas del evento.



Además de las conferencias, la agenda incluirá talleres dirigidos a emprendedores interesados en internacionalizar sus negocios, especialmente hacia mercados como China, así como espacios para analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la economía, la educación y el desarrollo regional.

Según Boris Hernández, director nacional de Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás, la meta es superar la asistencia alcanzada en la primera edición y consolidar a Bucaramanga como un escenario para la discusión de temas estratégicos para el país.

Para los organizadores, la ciudad atraviesa un momento clave con iniciativas como la construcción de la estrategia Santander 2050, lo que convierte a la región en un escenario propicio para impulsar este tipo de debates.

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La cumbre también tendrá un componente cultural. La jornada del jueves 17 de septiembre cerrará con un espectáculo de humor del imitador Giovannotti, mientras que el viernes 18 concluirá con un concierto del cantante Peter Manjarrés, ganador de dos premios Grammy Latino.

El evento cuenta con el respaldo de entidades públicas y privadas, entre ellas la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y ProSantander, que se suman a la iniciativa para posicionar a la ciudad como un escenario de reflexión sobre el futuro del país.

La inscripción para la cumbre se podrá realizar a través del link que aparece en la cuenta de Instagram II Cumbre de Visionarionarios 2026