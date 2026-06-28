La inteligencia artificial impulsa una nueva era para las áreas financieras de las empresas

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta complementaria para convertirse en uno de los principales motores de transformación de las áreas financieras de las empresas. La automatización de procesos, la optimización de reportes y la reorganización de los equipos marcan una nueva etapa para los directores financieros, que cada vez destinan mayores recursos a esta tecnología.

Las proyecciones de Gartner indican que para 2026 el 90 % de las áreas financieras del mundo contará con al menos una solución basada en inteligencia artificial. Además, cerca del 60 % de los directores financieros incrementará este año su inversión en estas tecnologías en al menos un 10 %, impulsados por la necesidad de mejorar la productividad y la eficiencia operativa.

El impacto ya comienza a reflejarse en los resultados. La firma estima que las compañías que implementen plataformas ERP en la nube con asistentes de inteligencia artificial podrán reducir en un 30 % el tiempo requerido para cerrar sus reportes financieros hacia 2028. A esto se suma que, según McKinsey, el 65 % de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial generativa de forma habitual, casi el doble que un año atrás.

América Latina también avanza con rapidez. El Stanford AI Index señala que el 78 % de las empresas de la región incorporó alguna solución de inteligencia artificial durante 2025, una cifra que evidencia el acelerado proceso de adopción tecnológica y plantea nuevos retos para los responsables de las finanzas corporativas.



Daniel Gnecco, exdirector financiero y actual advisor de Connectly.AI, considera que el verdadero cambio no está únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en rediseñar completamente la operación financiera.

"En cinco años, ningún equipo de finanzas en una empresa de tecnología necesitará más de cinco personas para operar globalmente", afirma.

Uno de los casos que ilustra esta tendencia es el de Connectly.AI, empresa de comercio conversacional que operó durante cuatro años con un equipo central de apenas cuatro personas en Bogotá para atender clientes en más de 70 países. Durante ese periodo, la compañía logró recaudar 37,5 millones de dólares en tres rondas de inversión respaldadas por fondos internacionales.

Publicidad

Para Gnecco, este tipo de resultados solo es posible cuando la inteligencia artificial deja de utilizarse como un apoyo puntual y pasa a convertirse en el eje de toda la operación financiera.

Sin embargo, la automatización no necesariamente implica despidos masivos. Gartner proyecta que, aunque la mayoría de las áreas financieras adoptará inteligencia artificial antes de 2026, menos del 10 % reducirá significativamente su planta de personal. La razón es que los perfiles administrativos tradicionales darán paso a especialistas con mayores capacidades analíticas y tecnológicas.

En el caso de América Latina, otro factor acelera esta transformación: la llegada de inversión extranjera. Las startups que reciben recursos de fondos internacionales deben cumplir estándares más exigentes en materia de gobierno corporativo, auditoría y reportes financieros, lo que acelera la implementación de soluciones tecnológicas.

Publicidad

"Latinoamérica tiene el potencial real de consolidarse como un hub tecnológico. El principal cuello de botella no es el talento ni el capital, sino la regulación", sostiene Gnecco.

