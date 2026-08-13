Experto de la NASA pide que la Tierra se prepare con “defensa planetaria” ante impacto de asteroides

La humanidad debe prepararse para enfrentar futuros impactos de asteroides aunque actualmente no exista uno conocido que represente una amenaza para la Tierra, advirtió Humberto Campins, experto en asteroides de la NASA, quien considera necesario desarrollar sistemas de “defensa planetaria”.

En entrevista con la agencia EFE durante el congreso ‘The Many Pathways to Space’, realizado en Oviedo, España, Campins explicó que los individuos no tienen actualmente motivos para preocuparse por un impacto de estas características, debido a que la probabilidad de que una persona experimente uno durante su vida es muy baja.

La situación cambia cuando se analiza el riesgo desde una perspectiva de largo plazo para la humanidad. De acuerdo con el científico, los grandes impactos son inevitables en escalas de tiempo suficientemente amplias si no se desarrollan mecanismos que permitan detectar con anticipación los objetos peligrosos y modificar su trayectoria.

Aún quedan siete años para que el asteroide pueda llegar a golpear la Tierra y los expertos ya están alerta. Foto: AFP

¿Qué es la defensa planetaria de la NASA?

El concepto de defensa planetaria reúne las estrategias destinadas a detectar asteroides y otros objetos cercanos a la Tierra, calcular sus trayectorias y determinar si alguno podría representar un peligro.



Campins explicó que hace entre tres y cuatro décadas la NASA consiguió que el Gobierno estadounidense reconociera esta amenaza y, desde entonces, se desarrolló una red internacional de telescopios y científicos dedicada al seguimiento de estos objetos.

Uno de los mecanismos utilizados para valorar el riesgo es la escala de Torino, que permite clasificar la posibilidad y las consecuencias de un eventual impacto.

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El trabajo no se limita a observar el cielo. Las agencias espaciales también realizan simulacros internacionales aproximadamente cada tres años para poner a prueba la capacidad de respuesta ante un escenario hipotético de amenaza.

El objetivo, según Campins, es conservar una especie de memoria institucional que permita actuar con rapidez si algún día se identifica un asteroide cuya trayectoria sí represente un riesgo.

La NASA informó que el asteroide 2024 YR4 podría chocar con la Tierra en 2032. Foto: Pexels.

¿Se puede desviar un asteroide?

Uno de los avances que respaldan esta estrategia ocurrió con la misión DART de la NASA.

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En 2022, la nave fue utilizada para impactar deliberadamente contra Dimorphos, un pequeño asteroide que orbita otro objeto denominado Didymos. El experimento permitió demostrar que un impacto cinético puede modificar la trayectoria de un asteroide.

Campins destacó precisamente este resultado como una prueba de que una técnica que durante décadas parecía propia de la ciencia ficción puede convertirse en una herramienta de defensa planetaria.

El principio es relativamente directo: una nave espacial puede impactar contra un objeto y alterar ligeramente su movimiento. Si la intervención se realiza con suficiente anticipación, un cambio pequeño en la trayectoria puede hacer que el asteroide pase lejos de la Tierra en lugar de seguir una ruta de colisión.

La dificultad estaría en detectar la amenaza con suficiente tiempo y conocer las características del objeto para determinar qué estrategia sería efectiva.

Apophis pasará cerca de la Tierra en 2029

Uno de los objetos que actualmente recibe especial atención científica es Apophis, un asteroide de aproximadamente 375 metros de diámetro que realizará un acercamiento excepcional a nuestro planeta en abril de 2029.

El objeto pasará a menos de 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia inferior a la órbita de numerosos satélites de comunicaciones.

El acercamiento permitirá que Apophis sea observado desde la Tierra sin necesidad de utilizar exclusivamente grandes instrumentos profesionales. Sin embargo, Campins aclaró que ese encuentro no representa actualmente un riesgo de impacto ni existe un peligro de que la interacción con la Tierra provoque un desvío hacia nuestro planeta.

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Precisamente por su proximidad, el evento tendrá un enorme valor científico.

La misión OSIRIS-APEX de la NASA, en la que participa Campins, estudiará el asteroide después de su encuentro con la Tierra. A ella se sumará Ramses, una misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) que se encuentra en desarrollo.

Ambas misiones permitirán estudiar cómo cambia Apophis cuando queda sometido a la influencia gravitatoria de la Tierra, incluyendo posibles modificaciones en su superficie y estructura.