Video de la NASA muestra momento exacto del eclipse solar este miércoles: impresionantes imágenes

El cielo se convirtió este miércoles en escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de 2026. Durante algunos minutos, la Luna se ubicó exactamente entre la Tierra y el Sol y provocó un eclipse solar total que oscureció el día en una estrecha franja del hemisferio norte.

El fenómeno dejó impresionantes imágenes desde los lugares ubicados en la trayectoria de totalidad. La luz del día disminuyó de manera notable y, por un breve periodo, el cielo adquirió una apariencia inusual mientras la Luna cubría completamente el disco solar.

We're lucky enough to experience the eclipse again, as we reach totality in León, Spain. pic.twitter.com/jzH66vYdkA — NASA (@NASA) August 12, 2026

Uno de los momentos más llamativos fue la aparición de la corona solar, la capa exterior de la atmósfera del Sol que normalmente no puede observarse a simple vista debido al intenso brillo de la estrella. Durante la totalidad, sin embargo, esta estructura pudo distinguirse alrededor de la silueta oscura de la Luna.

Corona solar. Foto: AFP

La totalidad tuvo una duración corta. Durante cerca de dos minutos, las personas ubicadas dentro de la franja de mayor cobertura experimentaron el oscurecimiento del cielo en pleno día. El tiempo exacto varió según el punto desde el cual fue observado el eclipse, pero la fase de ocultamiento completo fue, en todos los casos, un momento fugaz.



Eclipse solar total 2026. Foto: AFP

El recorrido de la sombra lunar alcanzó diferentes sectores del hemisferio norte. Entre los territorios que estuvieron en la zona de totalidad se encontraron Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia y algunas áreas de España. Desde esos puntos fue posible observar el eclipse en su máxima expresión, con el Sol completamente cubierto.

Eclipse solar total 2026. Foto: AFP

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El fenómeno se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y los tres cuerpos celestes quedan alineados de tal manera que la sombra de nuestro satélite natural se proyecta sobre una parte de la superficie terrestre. Debido al movimiento de la Luna y a la rotación de la Tierra, esa sombra se desplaza rápidamente y solo una zona relativamente reducida puede experimentar la totalidad.

En otros lugares, el eclipse pudo apreciarse de manera parcial o no fue visible. Colombia, por ejemplo, no estuvo dentro de la franja de totalidad, por lo que los observadores en el país no tuvieron la misma perspectiva que quienes se encontraban directamente bajo la sombra lunar.

Aun así, los colombianos pudieron seguir el acontecimiento a través de las transmisiones en directo preparadas para el evento. La NASA realizó una cobertura especial mediante su canal oficial de YouTube, con imágenes captadas desde distintos puntos y explicaciones sobre el desarrollo del eclipse.

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Las fotografías y videos del fenómeno rápidamente se convirtieron en el principal registro del espectáculo astronómico: cielos que pasaron de la claridad habitual a una oscuridad repentina, el contorno de la Luna frente al Sol y la corona solar visible durante la totalidad.