¿Cuándo es la Lluvia de meteoritos Perseidas 2026? Este es el mejor lugar para verla en Colombia

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto. Colombia podrá disfrutar del fenómeno a simple vista, siempre que el cielo esté despejado y se elija un lugar con poca contaminación lumínica.

El fenómeno ocurre cada año cuando la Tierra atraviesa los restos dejados por el cometa 109P/Swift-Tuttle. Las pequeñas partículas ingresan a la atmósfera a gran velocidad y producen los destellos que desde el suelo suelen conocerse como estrellas fugaces.

Este año hay una condición que juega a favor de los observadores: el máximo de las Perseidas coincide con una Luna nueva, por lo que el brillo lunar será mínimo y permitirá apreciar meteoros más débiles.

¿A qué hora se verá la lluvia de estrellas Perseidas?

En Colombia, la observación puede comenzar desde las 10:00 p. m. del miércoles 12 de agosto, pero la recomendación es esperar hasta después de la medianoche. La actividad aumenta durante la madrugada y las mejores posibilidades se presentan antes del amanecer. NASA recomienda observar entre las 10:30 p. m. y las 4:30 a. m., con una mayor actividad conforme avanza la noche.

Aunque las condiciones ideales pueden permitir observar decenas de meteoros por hora, la cantidad visible dependerá de la ubicación, el clima y la contaminación lumínica. Además, las Perseidas son más favorables para observadores del hemisferio norte, aunque también pueden verse desde Colombia.

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Para aprovechar la jornada, conviene:



Buscar un espacio abierto y alejado de las luces de las ciudades.

Dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 o 30 minutos.

Evitar mirar constantemente la pantalla del celular.

Observar una zona amplia del cielo, en lugar de concentrarse en un único punto.

Dónde ver la lluvia de Perseidas NASA

¿Dónde ver las Perseidas 2026 en Colombia?

La lluvia de meteoros será visible desde distintas regiones del país, pero las ciudades con mayor iluminación dificultarán la observación de los destellos más débiles.

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Por eso, quienes quieran disfrutar mejor del espectáculo pueden desplazarse hacia zonas rurales o montañosas. Entre los lugares señalados en la información suministrada aparecen el Desierto de la Tatacoa, en Huila; Villa de Leyva, en Boyacá, y el Cabo de la Vela, en La Guajira.

No hace falta comprar un telescopio para seguir las Perseidas. De hecho, observarlas a simple vista permite abarcar una porción mucho mayor del cielo y aumenta las posibilidades de detectar los trazos que aparecen en diferentes direcciones.

Las Perseidas son consideradas una de las lluvias de meteoros más conocidas del año y también permiten estudiar fragmentos procedentes del cometa Swift-Tuttle, aportando información sobre los materiales que quedaron de la formación del sistema solar.