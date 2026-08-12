Video | Así se vio el eclipse solar desde las alturas: pilotos captaron el fenómeno

Este miércoles 12 de agosto, el cielo fue escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de 2026, un eclipse total de Sol que pudo observarse en distintas zonas del hemisferio norte del planeta.

La franja de totalidad atravesó Groenlandia, Islandia, el norte de España y un pequeño sector de Portugal, mientras que otras regiones de Europa, Norteamérica y el norte de África pudieron observar el eclipse de manera parcial.

El fenómeno ocurrió cuando la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, bloqueando temporalmente la luz solar. En los lugares ubicados dentro de la trayectoria de totalidad, el oscurecimiento fue mucho más marcado, convirtiendo por algunos minutos el día en una escena inusual.

¿Cómo se vio el eclipse solar desde un avión?

La experiencia también fue diferente para quienes se encontraban a bordo de diferentes vuelos durante el paso del eclipse. Desde las alturas, pilotos, tripulantes y pasajeros pudieron observar cómo la Luna avanzaba frente al Sol y ocultaba su luz, mientras la sombra proyectada por el fenómeno se desplazaba sobre la superficie terrestre.

El #EclipseSolar total recorre una estrecha franja que atraviesa Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal.



Para la mayoría de los observadores situados en la trayectoria de la totalidad, el disco solar permanecerá… pic.twitter.com/H49PZZfR3h — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 12, 2026

En algunos aviones, la vista permitió apreciar cómo el paisaje que permanecía iluminado comenzó a oscurecerse a pesar de encontrarse a miles de pies de altura. Durante el momento de mayor cobertura, la luz disminuyó notablemente y, poco después, el entorno volvió a iluminarse a medida que la Luna continuaba su recorrido.

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La posibilidad de observar el eclipse desde el aire también llevó a algunas aerolíneas a preparar vuelos especiales. Iberia, por ejemplo, programó una ruta diseñada para permitir a sus pasajeros observar el eclipse total desde más de 10.000 metros de altitud.

Las imágenes registradas desde las aeronaves muestran una perspectiva distinta del fenómeno, con el Sol parcialmente o totalmente cubierto y el cambio de iluminación observable desde las ventanillas de los aviones.

🔴 #AHORA | El eclipse solar total visto desde un vuelo de Iberia Airlines sobre España. pic.twitter.com/bh37uAPXSi — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 12, 2026

A Total Solar Eclipse Seen from an Airplane.pic.twitter.com/CHpDvMsBPL — Night Sky Today (@NightSkyToday) August 12, 2026