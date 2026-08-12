Eclipse solar total 2026 EN VIVO: link oficial para ver el fenómeno este miércoles 12 de agosto

Este miércoles 12 de agosto de 2026, el cielo será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar total que podrá apreciarse en una estrecha franja del hemisferio norte.

El evento ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y, desde determinados puntos del planeta, bloquea por completo la luz de la estrella durante unos instantes.

La NASA confirmó que la trayectoria de totalidad pasará por Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño sector del noroeste de Portugal. En esas regiones, los habitantes podrán experimentar el momento en que el día se oscurece temporalmente y la corona solar queda visible alrededor de la Luna.

Eclipse solar. Foto: AFP

Aunque se trata de un espectáculo que genera expectativa entre los aficionados a la astronomía, Colombia no está ubicada dentro de la franja en la que el eclipse será total. Por eso, los observadores en el país no tendrán la misma perspectiva que quienes se encuentren directamente bajo la sombra de la Luna.



Sin embargo, quienes quieran seguir el fenómeno desde Colombia y otros lugares donde no sea posible observarlo en su totalidad tendrán alternativas para no perderse las imágenes. Blu Radio habilitó una transmisión EN VIVO a través de YouTube, con imágenes de la NASA y análisis del desarrollo del eclipse.

Este es el enlace para seguir la transmisión EN VIVO:

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La sombra de la Luna recorrerá una extensa zona del planeta. De acuerdo con la información publicada por la NASA, el fenómeno alcanzará primero sectores de Groenlandia e Islandia, continuará sobre el Atlántico Norte y llegará posteriormente al norte de Rusia y la península ibérica. En España, el eclipse total podrá observarse en distintas zonas, mientras que una pequeña parte de Portugal también estará dentro de la franja de totalidad.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la corta duración de la totalidad. Para la mayoría de las personas que estén ubicadas dentro de la trayectoria principal, el momento en que la Luna cubra completamente el Sol durará menos de dos minutos. En algunos puntos cercanos al centro de la trayectoria, el tiempo será un poco mayor, aunque seguirá siendo inferior a dos minutos y medio.

Eclipse solar total. Fotografía de la NASA.

La NASA, además, prepara su propia cobertura del evento. La agencia anunció que transmitirá el eclipse en directo con imágenes desde diferentes puntos de la trayectoria y la participación de expertos.

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Para quienes observen el eclipse desde lugares donde sea parcial, la recomendación es no mirar directamente al Sol sin protección adecuada. Las gafas de sol convencionales no son suficientes: se requieren gafas especiales para eclipses o visores solares que cumplan con las condiciones de seguridad.