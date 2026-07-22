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El uso de inteligencia artificial en las tareas escolares: 20 de julio - Blu 4.0, programa completo

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Blu 4.0
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Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

Bienvenidos a Blu 4.0 este lunes festivo 20 de julio de julio de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital en Colombia.

  • Alejandro Castañeda Molina, jefe del Centro de Internet Seguro - Viguías de Red PaPaz, explica cómo herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, están cambiando la educación, cuáles son sus riesgos y qué recomendaciones existen para promover un uso responsable. Además, habla sobre el desarrollo del pensamiento crítico, el papel de las familias y por qué los dispositivos electrónicos no deben reemplazar el acompañamiento de los adultos.
  • Edwin Otavo, gerente de reclutamiento y selección de Experis Colombia, explica cómo la Inteligencia Artificial y los sistemas ATS han transformado la búsqueda de empleo en el país, convirtiéndose en el primer filtro donde el 77% de las empresas descartan automáticamente currículums por errores de formato (como columnas, tablas o gráficos) o por la falta de palabras clave clave.
  • Tata Solarte destaca su visita a Ringana, una firma austriaca de cosmética vegana y sostenible que combina rigor científico, cuidado artesanal e ingredientes naturales con tecnología de punta.
  • Alejandro Sánchez, CEO y fundador de Funnelchat, abordó durante las Hotmart Fire Sessions en Medellín cómo WhatsApp se ha consolidado como una herramienta fundamental para potenciar los emprendimientos, destacando que su impacto y resultados se pueden multiplicar al complementarlo e integrarlo de manera estratégica con otras plataformas digitales.

Vea y escuche el podcast completo aquí:

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