El uso de inteligencia artificial en las tareas escolares: 20 de julio - Blu 4.0, programa completo

Bienvenidos a Blu 4.0 este lunes festivo 20 de julio de julio de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital en Colombia.



Alejandro Castañeda Molina, jefe del Centro de Internet Seguro - Viguías de Red PaPaz, explica cómo herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, están cambiando la educación, cuáles son sus riesgos y qué recomendaciones existen para promover un uso responsable. Además, habla sobre el desarrollo del pensamiento crítico, el papel de las familias y por qué los dispositivos electrónicos no deben reemplazar el acompañamiento de los adultos.

explica cómo herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, están cambiando la educación, cuáles son sus riesgos y qué recomendaciones existen para promover un uso responsable. Además, habla sobre el desarrollo del pensamiento crítico, el papel de las familias y por qué los dispositivos electrónicos no deben reemplazar el acompañamiento de los adultos. Edwin Otavo, gerente de reclutamiento y selección de Experis Colombia, explica cómo la Inteligencia Artificial y los sistemas ATS han transformado la búsqueda de empleo en el país, convirtiéndose en el primer filtro donde el 77% de las empresas descartan automáticamente currículums por errores de formato (como columnas, tablas o gráficos) o por la falta de palabras clave clave.

explica cómo la Inteligencia Artificial y los sistemas ATS han transformado la búsqueda de empleo en el país, convirtiéndose en el primer filtro donde el 77% de las empresas descartan automáticamente currículums por errores de formato (como columnas, tablas o gráficos) o por la falta de palabras clave clave. Tata Solarte destaca su visita a Ringana, una firma austriaca de cosmética vegana y sostenible que combina rigor científico, cuidado artesanal e ingredientes naturales con tecnología de punta.

una firma austriaca de cosmética vegana y sostenible que combina rigor científico, cuidado artesanal e ingredientes naturales con tecnología de punta. Alejandro Sánchez, CEO y fundador de Funnelchat, abordó durante las Hotmart Fire Sessions en Medellín cómo WhatsApp se ha consolidado como una herramienta fundamental para potenciar los emprendimientos, destacando que su impacto y resultados se pueden multiplicar al complementarlo e integrarlo de manera estratégica con otras plataformas digitales.

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