Dos hombres fueron asesinados en ataques sicariales en Bucaramanga y Floridablanca

La violencia volvió a golpear al área metropolitana de Bucaramanga. En hechos ocurridos en las últimas horas, dos hombres fueron asesinados y otra persona resultó herida en ataques sicariales registrados en los municipios de Bucaramanga y Floridablanca.

El primer caso ocurrió en el barrio Los Canelos, en Bucaramanga, donde hombres armados atacaron a bala a una persona que falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

Dos hombres fueron asesinados en ataques sicariales ocurridos en los barrios Los Canelos, en Bucaramanga, y El Carmen, en Floridablanca. Además, una persona resultó herida. Las autoridades investigan los móviles de ambos hechos y buscan a los responsables #MañanasBlu pic.twitter.com/gCZCeHrgvh — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 24, 2026

El segundo hecho violento se presentó en el barrio El Carmen, en Floridablanca. Allí, sicarios dispararon contra dos personas, dejando como saldo un hombre muerto y otro herido, quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. La víctima fue identificada como Andrés David Briceño Gómez, de 30 años.

Las autoridades realizaron labores con vecinos de la zona y manifestaron que los agresores se movilizaban en una motocicleta negra sin placa. "Al parecer fue citado en el sitio tras recibir una llamada en el celular", señalaron familiares.



Identifican a dos trabajadores asesinados en ataque sicarial a supermercado en Bucaramanga #VocesySonidos https://t.co/N541V6dmKH — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 23, 2026

Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección de los lugares de los hechos y recopilan evidencias, entre ellas registros de cámaras de seguridad y testimonios de testigos, para avanzar en la identificación de los responsables.

#TopBlu Tras ola de sicariatos en Piedecuesta, reforzarán la seguridad con 80 nuevos policías #VocesySonidos https://t.co/OfhbEfd8JC — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 24, 2026

Estos nuevos homicidios se registran en medio de la preocupación por el incremento de hechos de violencia en el área metropolitana de Bucaramanga. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar si los ataques estarían relacionados con disputas entre estructuras criminales, ajustes de cuentas o actividades vinculadas al microtráfico, sin descartar otras hipótesis.

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La Policía Metropolitana de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de las labores de inteligencia y patrullaje en los sectores donde ocurrieron los ataques.