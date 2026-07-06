Violento fin de semana en Bucaramanga y Floridablanca deja cuatro muertos y un herido

La violencia volvió a sacudir a Bucaramanga y su área metropolitana durante el fin de semana. En menos de 48 horas se registraron cinco ataques sicariales en distintos sectores de la ciudad y en la vía que comunica con Girón, dejando a cuatro personas muertas y una herida.

El primer caso se presentó sobre la noche del sábado 4 de julio en el barrio Kennedy de Bucaramanga. De acuerdo con la información conocida, hombres armados que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una vivienda, ingresaron al inmueble y dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre que se encontraba en el lugar.

La víctima recibió un impacto de bala en el pecho y fue trasladada inicialmente al Hospital Local del Norte. Debido a la gravedad de las heridas, posteriormente fue remitida al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde permanece bajo pronóstico reservado mientras recibe atención médica.

La cadena de hechos violentos continuó el domingo con un nuevo ataque sicarial en el barrio Provenza. Un hombre que se movilizaba en motocicleta fue atacado a disparos cuando transitaba por la calle 105 con carrera 25.



Horas más tarde, otro homicidio ocurrió en el barrio La Cumbre de Floridablanca. La víctima fue identificada como Brayan Muñoz Gómez, quien se encontraba en la calle 30 con carrera 4E cuando fue interceptado por un hombre armado que le disparó en varias oportunidades. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer el móvil del crimen e identificar al responsable.

El cuarto hecho se registró en la vía Chimitá, entre Bucaramanga y Girón. Allí, un hombre fue asesinado luego de que sujetos interceptaran el vehículo en el que se movilizaba y le dispararan en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Frente a este caso, el comandante de la Estación Centro de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Gustavo de Jesús Palacio Echeverry, confirmó que las autoridades ya iniciaron las labores investigativas.

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"Se presenta un hecho de afectación a la vida en la vía a Chimitá, entre Bucaramanga y Girón, donde unas personas interceptan un vehículo e impactan contra la humanidad de esta persona, la cual fallece en el lugar de los hechos. Estamos recolectando todos los materiales probatorios para dar con los responsables de este hecho", indicó el oficial.

El quinto ataque ocurrió también ocurrió el domingo 5 de julio, cuando un hombre fue víctima de un atentado sicarial mientras permanecía en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 18 con calle 28 de Bucaramanga.

Las autoridades avanzan en la recopilación de material probatorio, registros de cámaras de seguridad y testimonios que permitan esclarecer cada uno de estos casos.