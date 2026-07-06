Alcalde de Bucaramanga respalda bloque de seguridad propuesto por De La Espriella

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, respondió al anuncio del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sobre la creación de un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana y manifestó la disposición de la capital santandereana para trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno Nacional en la lucha contra la delincuencia.

A través de su cuenta en X, el mandatario local aseguró que se suma al llamado de cooperación con el Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto y destacó que en Bucaramanga se vienen adelantando acciones diarias para fortalecer la seguridad ciudadana con recursos propios y el respaldo de la Fuerza Pública.

"Es fundamental que los alcaldes podamos contar con el respaldo presidencial en la lucha contra los bandidos", expresó Portilla en su publicación, en la que también anunció la elaboración de un informe detallado sobre la situación de seguridad en la ciudad.

Señor presidente @ABDELAESPRIELLA, como alcalde de Bucaramanga me uno a su llamado a la cooperación con el Gobierno Nacional que inicia el 7 de agosto.



En nuestra ciudad cada día trabajamos por la seguridad de los ciudadanos, con nuestros propios recursos y con el apoyo de la… https://t.co/HS8LaSyKFM — Cristian Portilla (@Cportilla40) July 5, 2026

Según explicó, el documento incluirá cifras, estrategias y planes relacionados con el comportamiento de la criminalidad en Bucaramanga y será presentado al presidente electo antes de la firma del decreto que dará vida al nuevo bloque de seguridad.

El alcalde también manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional y afirmó que el acompañamiento del Ejecutivo representa una esperanza para los habitantes de la capital santandereana.

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La reacción de Portilla se produjo luego de que De La Espriella anunciara que el próximo 7 de agosto firmará el decreto para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia con la que busca fortalecer la lucha contra delitos como la extorsión, los atracos y los homicidios en las principales ciudades del país.

En su mensaje, el presidente electo informó que convocará a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para definir, con base en las necesidades de cada territorio, las medidas que harán parte de lo que calificó como "la más grande operación de seguridad urbana en Colombia".

El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.



Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a… https://t.co/T8iRbHHRu4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 5, 2026