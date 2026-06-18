Hospital Universitario de Santander mantiene acreditación de calidad Icontec

El Hospital Universitario de Santander continúa consolidándose como uno de los principales centros asistenciales del país tras mantener su Acreditación en Salud otorgada por Icontec y obtener una calificación superior a la alcanzada en la evaluación anterior.

El resultado se conoció durante la primera visita de seguimiento realizada por la entidad acreditadora, que verificó el cumplimiento de los más altos estándares de calidad en los procesos asistenciales, administrativos y financieros de la institución.

De acuerdo con el gerente del HUS, Ricardo Hoyos, este reconocimiento es el reflejo del trabajo articulado de todo el personal del hospital y del compromiso permanente con la mejora continua.

"Este reconocimiento responde a un trabajo integral que va desde las finanzas hasta el trato directo con las personas", destacó el directivo al referirse a los resultados obtenidos durante la evaluación.



El Hospital Universitario de Santander mantiene su acreditación en salud otorgada por ICONTEC. "El reconocimiento responde a un trabajo integral que va desde las finanzas hasta el trato directo con las personas", dijo el gerente Ricardo Hoyos #VocesySonidos pic.twitter.com/jwKv97OJ0E — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 16, 2026

El informe de ICONTEC resaltó aspectos clave como la estabilidad financiera de la institución, que actualmente cuenta con un presupuesto equilibrado, adecuados niveles de liquidez y capacidad de inversión para fortalecer la infraestructura hospitalaria, modernizar equipos biomédicos y respaldar el bienestar de sus colaboradores.

Asimismo, los evaluadores evidenciaron avances significativos en materia de seguridad del paciente, gestión del riesgo clínico y fortalecimiento de los procesos de atención, factores fundamentales para garantizar servicios de salud seguros y oportunos a la comunidad.

Tu Corazón trabaja sin descanso todos los días. ¿Qué estás haciendo para cuidarlo? Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de enfermedad en la población, por lo que adoptar hábitos saludables puede marcar una gran diferencia. Mantener una… pic.twitter.com/gKzIZIfzgM — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) June 17, 2026

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La acreditación en salud es uno de los más altos reconocimientos que puede recibir una institución hospitalaria en Colombia, ya que certifica el cumplimiento de estándares superiores a los exigidos por la normatividad vigente.

"Mantener este sello de calidad representa un reto permanente para las instituciones prestadoras de servicios de salud, pues implica demostrar procesos sólidos de mejoramiento continuo, atención humanizada, seguridad para los pacientes y sostenibilidad administrativa", señaló el gerente del Hospital Universitario de Santander.

Con este resultado, el Hospital Universitario de Santander reafirma su posición como referente regional y nacional en la prestación de servicios de alta complejidad, fortaleciendo la confianza de los usuarios y consolidando su misión de ofrecer atención con calidad, seguridad y excelencia.