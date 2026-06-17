Recluso se fuga del Hospital Universitario de Santander durante cita médica

Las autoridades adelantan un amplio operativo en Bucaramanga y su área metropolitana tras la fuga de un recluso identificado con el alias de “Tupar”, quien escapó mientras asistía a una cita médica en el Hospital Universitario de Santander.

De acuerdo con información preliminar, Sergio Andrés Vargas, de 38 años, se encontraba bajo custodia policial y había sido trasladado desde una estación de Policía de la ciudad para recibir atención médica al HUS. Sin embargo, en medio del procedimiento logró evadir la vigilancia del uniformado encargado de su custodia y huyó del centro asistencial.

Se investiga una posible omisión del patrullero de la Policía que tenía bajo vigilancia al peligroso delincuente, quien pidió ir al baño y se fugó saltando la pared de un parqueadero del centro médico.

Tras conocerse la situación, la Policía activó un plan de búsqueda en diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga con el propósito de ubicar y recapturar al fugitivo en el menor tiempo posible.



Las autoridades señalaron que alias “Tupar” se encontraba pagando una condena por hurto, por lo que su recaptura se convirtió en una prioridad para los organismos de seguridad y judiciales.

Este nuevo episodio revive la preocupación por los casos de evasión de personas privadas de la libertad en Bucaramanga y el área metropolitana. En los últimos años se han registrado varias fugas durante traslados, diligencias judiciales y atenciones médicas, situaciones que han generado cuestionamientos sobre los protocolos de custodia y seguridad aplicados en estos procedimientos.

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Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para establecer cómo se produjo la fuga y determinar si existieron fallas en los esquemas de vigilancia asignados al recluso.

Mientras continúan los operativos de búsqueda, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita ubicar a alias “Tupar” a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva sobre la identidad de los denunciantes.