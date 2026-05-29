Hombre con detención domiciliaria por hurto asesinó a joven domiciliario wayuu en Barranquilla

La indignación crece en Barranquilla tras conocerse que el señalado asesino del joven domiciliario wayuu, Ebinson Pushaina Epiayú, de apenas 20 años. El acusado estaba bajo detención domiciliaria por hurto y aun así permanecía en las calles, donde terminó cometiendo un nuevo crimen.

El homicidio ocurrió en el barrio La Ceiba, en el sur de la ciudad. Cómo se observa en un video de una cámara de seguridad, la víctima fue interceptada por un delincuente armado con un cuchillo, cuando se encontraba a las afueras de la tienda en la que trabajaba.

El agresor intentó robarle su bolso que llevaba cruzado en el pecho, y al encontrar resistencia, le propinó una puñalada mortal. Posteriormente, la víctima es observada pidiendo ayuda, mientras presionaba con su mano el lugar donde tenía la herida.

El joven fue llevado al Hospital General de Barranquilla, donde falleció a los pocos minutos.



En medio del hurto, al domiciliario le quitaron el teléfono que había comprado hacía apenas ocho días, después de ahorrar durante varios meses.

El general Miguel Andrés Camelo, comandante Policía Metropolitana, indicó que en una rápida reacción agentes de la institución capturaron a Fabián David Escorcia Ortiz, quien tiene un prontuario criminal.

“La Policía Nacional reacciona con informaciones de la comunidad y la verificación con la Fiscalía en relación de un material fílmico, permite dar con la captura en flagrancia a este agresor, de este criminal que lesionó a este joven, persona que tenía tres anotaciones judiciales por hurto, dos por porte ilegal de armas de fuego. También estaría con medida domiciliaria por el tema de un hurto cometido durante el año pasado”, detalló el oficial.

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Fabian David Escorcia fue presentado ante un juez por el delito de homicidio y hurto. La audiencia de medida de aseguramiento fue programada para el próximo jueves.