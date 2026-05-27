Decretan ley seca en área metropolitana de Barranquilla para elecciones presidenciales

Desde las 6:00 de la tarde del sábado hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio será la ley seca que fue decretada en Barranquilla con motivo de las elecciones presidenciales convocadas para este fin de semana, en las que las autoridades buscan garantizar una jornada sin alteraciones del orden público ni malos comportamientos de la comunidad.

El Decreto Nacional 0188 de 2026 enmarca que las restricciones serán de obligatorio cumplimiento, tanto para comerciantes como para consumidores, y quienes incumplan serán sancionados con una multa tipo 4, es decir, de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, así como actividades pedagógicas o suspensión de la actividad económica para comercios.

Municipios como Soledad, Puerto Colombia y Malambo, con la firma de sus respectivos mandatarios, también decretan ley seca para sus poblaciones, sumado a que en este último fue prohibido el porte de armas de fuego y traumáticas, exceptuando a la fuerza pública, funcionarios públicos autorizados y empresas de vigilancia privadas que cuenten con los respectivos permisos.

Uno de los anuncios más aplaudidos esta semana fue el de la suspensión temporal del ‘Día sin Motocarro’, programado para el domingo por parte de la Alcaldía de Soledad, para facilitar la movilidad ciudadana.



Tal y como señala el decreto, la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, indicó que “la prioridad es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin dificultades de movilidad y asegurar el normal desarrollo de la jornada democrática”.

“Estupendo, nos beneficiaría a todos. Nos ayudará mucho”, “Me parece bien porque también ayudamos a las personas para que vayan a votar y sea más fácil el transporte”, indicaron algunos conductores.

La Alcaldía de Soledad aclaró que la decisión tiene carácter exclusivamente temporal y no modifica la medida del ‘Día sin Motocarro’, la cual volverá a regir normalmente una vez finalice la jornada electoral.

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Asimismo, las autoridades recordaron que la autorización excepcional para circular no exonera a conductores y propietarios del cumplimiento de las normas de tránsito, seguridad vial y documentación obligatoria.

El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, junto con la Policía Nacional y demás autoridades competentes, adelantará operativos de regulación, control y acompañamiento durante las elecciones para garantizar la movilidad, el orden público y la seguridad vial en el municipio.