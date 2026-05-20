Docentes de Soledad se irán a paro de 24 horas por amenazas contra la comunidad educativa

La Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) anunció un paro de 24 horas en el municipio de Soledad para este jueves 21 de mayo, como rechazo a las amenazas que han generado temor y zozobra entre docentes, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Serán aproximadamente 37.000 estudiantes, de 40 instituciones educativas de Soledad, los que estarán sin clases este jueves.

De hecho la circulación de panfletos impidió la normalidad académica en el municipio de Soledad el día anterior, dado que muchos padres se abstuvieron de mandar a sus hijos a los colegios y otros fueron por ellos a las instituciones por temor de que las amenazas se volvieran realidad.

Carlos Noriega, directivo de Adea, advierte que hay una gran preocupación en el magisterio frente a estos mensajes intimidatorios y cuestionó que las amenazas estén siendo atribuidas preliminarmente a estudiantes, al considerar que esa hipótesis minimiza la gravedad de los hechos.



"No podemos desestimar como pretenden decir desde la administración del municipio de Soledad que ya todo está controlado, pero dónde están las evidencias de ese proceso investigativo, dónde están los resultados que determinen quiénes han sido los autores materiales o autores intelectuales de este tipo de panfletos y que nosotros ya con la experiencia que tenemos en este municipio, un 28 de de noviembre del 2024, donde atentaron contra la vida de una compañera maestra y dos estudiantes en la institución educativa San Antonio de Padua del municipio de Soledad", indicó el líder sindical.

El sindicato informó además que acudieron a la Alcaldía de Soledad para solicitar una reunión con la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, con el propósito de abordar la situación de seguridad y otros temas relacionados con el sector educativo.

En medio de la preocupación por la seguridad en los colegios, los docentes aseguraron que la jornada de protesta también busca enviar un mensaje de defensa de la vida y de protección de la educación pública.