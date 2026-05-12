En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pensiones
Bombardeo al ELN
Hantavirus
Germán Vargas Lleras
Ricardo Roa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Denuncian abuso sexual contra niña de 7 años en El Peñol, Antioquia: docente sería responsable

Denuncian abuso sexual contra niña de 7 años en El Peñol, Antioquia: docente sería responsable

Mientras que el educador fue apartado de su cargo, la menor de edad recibió atención tras la activación del Código Fucsia.

Denuncian abuso en jardín a niña de 3 años en Bogotá
Abuso de menor.
Foto: Procuraduría
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 12 de may, 2026

La indignación que ha generado en la comunidad la denuncia de un caso de abuso sexual contra una menor de edad, de tan solo 7 años, en el municipio de El Peñol fue tal que en las últimas horas una multitud se concentró a las afueras de la institución educativa León XIII, exigiendo respuestas ante la situación. Decenas de madres, algunas incluso con niños en brazos, pidieron a las directivas claridad ante esta grave situación.

Según precisó la Alcaldía en un comunicado el reporte fue recepcionado por la Comisaría de Familia local el pasado 6 de mayo, por lo que se activó de forma inmediata el Código Fucsia, protocolo con el que se aseguró una atención médica y legal de urgencia para la víctima en el Hospital San Juan de Dios de El Peñol, además de Medicina Legal para obtener el dictamen pericial.

Frente al docente que es señalado como presunto responsable de este caso, la administración municipal indicó que fue apartado de su cargo mientras avanza la investigación, mientras que los estudiantes continúan sus clases con otros docentes para avanzar en la normalidad académica y la continuidad del año escolar.

Ante la lluvia de críticas y malestar de la comunidad educativa, que cuestiona si el educador presuntamente estaría involucrado en otros casos de abuso sexual, lo que generó que incluso se difundieran fotografías de él en redes sociales y versiones que apuntan a que abandonó esa localidad del Oriente antioqueño, la Alcaldía pidió “actuar con la máxima prudencia en el manejo de la información. Instamos a la ciudadanía a no difundir fotografías del docente ni información que no haya sido oficialmente corroborada, con el fin de proteger el debido proceso y la integridad de las partes”, se lee en un comunicado.

Lea también:

  1. EL PEÑOL FIESTA CLAUSURADA- ALCALDÍA.jpg
    Foto: Alcaldía de El Peñol
    Antioquia

    Autoridades apagan ruidosa fiesta de casi 130 personas en El Peñol, Oriente de Antioquia

  2. Finca La Manuela.jpg
    Finca La Manuela.
    SAE
    Antioquia

    Alcaldía de El Peñol denuncia que la SAE debe 144 prediales de finca La Manuela de Pablo Escobar

“Manifestamos nuestra absoluta solidaridad y apoyo incondicional a la menor y a su familia, a quienes brindamos el acompañamiento institucional necesario mientras las autoridades competentes avanzan en el esclarecimiento de los hechos. Es importante precisar que este proceso cuenta con la participación activa de la Secretaría de Educación Departamental; dado que El Peñol es un municipio no certificado en educación”, concluye el documento.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Noticias de hoy

Abuso sexual Menores de Edad

Publicidad

Publicidad

Publicidad