Denuncian abuso sexual contra niña de 7 años en El Peñol, Antioquia: docente sería responsable

La indignación que ha generado en la comunidad la denuncia de un caso de abuso sexual contra una menor de edad, de tan solo 7 años, en el municipio de El Peñol fue tal que en las últimas horas una multitud se concentró a las afueras de la institución educativa León XIII, exigiendo respuestas ante la situación. Decenas de madres, algunas incluso con niños en brazos, pidieron a las directivas claridad ante esta grave situación.

Según precisó la Alcaldía en un comunicado el reporte fue recepcionado por la Comisaría de Familia local el pasado 6 de mayo, por lo que se activó de forma inmediata el Código Fucsia, protocolo con el que se aseguró una atención médica y legal de urgencia para la víctima en el Hospital San Juan de Dios de El Peñol, además de Medicina Legal para obtener el dictamen pericial.

Frente al docente que es señalado como presunto responsable de este caso, la administración municipal indicó que fue apartado de su cargo mientras avanza la investigación, mientras que los estudiantes continúan sus clases con otros docentes para avanzar en la normalidad académica y la continuidad del año escolar.

Ante la lluvia de críticas y malestar de la comunidad educativa, que cuestiona si el educador presuntamente estaría involucrado en otros casos de abuso sexual, lo que generó que incluso se difundieran fotografías de él en redes sociales y versiones que apuntan a que abandonó esa localidad del Oriente antioqueño, la Alcaldía pidió “actuar con la máxima prudencia en el manejo de la información. Instamos a la ciudadanía a no difundir fotografías del docente ni información que no haya sido oficialmente corroborada, con el fin de proteger el debido proceso y la integridad de las partes”, se lee en un comunicado.



“Manifestamos nuestra absoluta solidaridad y apoyo incondicional a la menor y a su familia, a quienes brindamos el acompañamiento institucional necesario mientras las autoridades competentes avanzan en el esclarecimiento de los hechos. Es importante precisar que este proceso cuenta con la participación activa de la Secretaría de Educación Departamental; dado que El Peñol es un municipio no certificado en educación”, concluye el documento.