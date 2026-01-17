En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alcaldía de El Peñol denuncia que la SAE debe 144 prediales de finca La Manuela de Pablo Escobar

Alcaldía de El Peñol denuncia que la SAE debe 144 prediales de finca La Manuela de Pablo Escobar

Aunque este predio, de más de 7.000 metros, fue recientemente subastado por la Sociedad de Activos Especiales, la alcaldesa Sandra Duque dice que al municipio le deben más de $230 millones.

