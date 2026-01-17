Alcaldía de El Peñol denuncia que la SAE debe 144 prediales de finca La Manuela de Pablo Escobar

Luego de que la SAE subastara la finca La Manuela, que perteneció al extinto narcotraficante Pablo Escobar, la alcaldesa de El Peñol, donde se ubica este inmueble, denunció que esta entidad le debe más de 230 millones al municipio por cuentas vecinas del impuesto predial.

El predio, ubicado puntualmente en la vereda El Uvita, jurisdicción de El Peñol, tiene una extensión de 7.826 metros cuadrados y se localiza a la orilla de la represa. Este fue subastado por la SAE el pasado 13 de enero, por 7.700 millones, cifra pagada por un particular.

En ese sentido, la alcaldesa de esta localidad del Oriente antioqueño, Sandra Duque, denunció una millonaria deuda de la SAE, por este predio con el municipio. Esta, de acuerdo con la mandataria, supera los 235 millones.

"La Sociedad de Activos Especiales le está adeduando al municipio del Peñol 144 cuotas de impuesto predial, por un valor de 235.771.784 pesos. Queremos saber con quién o a quién hay que pasarle esta cuenta de cobro", aseguró.



Hay que recordar que la propiedad fue durante años un centro de operaciones ilegales relacionadas con El Cartel de Medellín y fue subastada recientemente por más de 7.500 millones de pesos por la SAE.

De acuerdo con la alcaldesa de El Peñol, la cifra en la que se subastó el predio representa un monto ampliamente superior al que está fijado en el avalúo del mismo.

"Nos asombramos el valor de esta transacción a sabiendas que, catastralmente, la finca La Manuela tiene un avalúo de $2,887,486,550", indicó.

Publicidad

La mandataria concluyó asegurando que, en reiteradas ocasiones, administraciones de El Peñol habían pedido constantemente que el predio fuera entregado para el desarrollo de un proyecto turístico que beneficiará a toda la comunidad del municipio y cuestionó el “misterioso acto administrativo” de esta venta.