SAE subastó finca que perteneció a Pablo Escobar en Guatapé, Antioquia: recursos serán para víctimas

La venta de uno de los símbolos del poder del narcotráfico en el Oriente de Antioquia se convertirá ahora en millonarios recursos para la indemnización de las víctimas.

Y es que en las últimas horas la Sociedad de Activos Especiales anunció la venta por subasta, superior a los 7.700 millones, de La Manuela, la emblemática finca que perteneció al extinto capo Pablo Escobar en las orillas de la represa de El Peñol.

La propiedad, con un área aproximada de 7.826 metros cuadrados, fue durante años un centro de operaciones ilegales relacionadas con El Cartel de Medellín y desde hace vario tiempo atrajo el interés de algunos oferentes por su valor patrimonial y ambiental.

La presidenta de la SAE, Amelia Pérez, destacó la subasta pública altamente competitiva como un caso exitoso de transformación a la legalidad y al servicio del interés público bienes adquiridos con actividades ilícitas.



#Video La @ActivosSAE subastó por más de $7.700 millones de pesos La Manuela, emblemática finca del extinto capo Pablo Escobar en la represa de #Guatapé. El inmueble ha sido reconocido por la presencia de árboles y flores exóticas. #VocesySonidos pic.twitter.com/AmMdzjmCfP — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 8, 2026

"Esta es otra de las formas en que la sociedad de activos especiales está realizando la transformación de este tipo de bienes que, en un momento dado, fueron perjudiciales. Van a ser parte del fisco estos dineros que van a colaborar para apoyar a las víctimas", dijo la funcionaria.

En los últimos años este lugar que venía siendo administrado por la SAE cobró gran valor turístico debido a sus paisajes y la presencia de árboles exóticos importados desde distintos países de África y Europa, así como de Chile y Estados Unidos.

De igual manera la presencia de fauna y flora con ejemplares de magnolias y tulipanes únicos en esta región de Antioquia convirtieron La Manuela en un espacio de obligatorio paso para visitantes de esta zona del Oriente de Antioquia.