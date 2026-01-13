Polémica en Antioquia tras venta vía subasta de La Manuela, finca que fue de Pablo Escobar

Hay polémica en Antioquia tras la venta vía subasta de La Manuela, finca que perteneció a Pablo Escobar en el embalse de El Peñol. Mientras que algunos sectores cuestionan el valor inferior de la transacción, víctimas del Cartel de Medellín dudan que con recursos las vayan a reparar.

La Manuela es una finca de más de 7.800 metros cuadrados a las orillas de la represa de El Peñol que fue adquirida por un particular por 7.700 millones de pesos.

Estos recursos, según la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, serán destinados para la reparación de las víctimas de Escobar y el Cartel de Medellín, acciones que justamente esta población percibe con desconfianza.

Así lo aseguró Carlos Zuluaga, hijo del magistrado Gustavo Zuluaga Serna, asesinado por el cartel, indicó que, durante más de 30 años, ningún Gobierno nacional ha llevado a cabo alguna acción similar o reparado a quienes sufrieron las consecuencias de la violencia impartida por Escobar y sus secuaces.



“Todos los gobiernos, desde López, Turbay, Belisario, Uribe, Santos, Duque y el actual gobierno en cabeza del presidente Petro, nunca se han acercado a las víctimas ni a la reparación ni a la verdad ni a la justicia. Ojalá esos dineros sirvan para reparar alguna de las víctimas, porque creo que son muchísimas y nunca nadie ha hecho nada”, aseguró.

Sin embargo, la polémica no para allí, pues líderes de la región aseguran que el bien se subastó y terminó vendiéndose muy por debajo del precio comercial de la zona.

Yeison Valderrama, exdirector de la Provincia del Agua, el Bosque y el Turismo y exconcejal de El Peñol, se atrevió a afirmar que el predio de La Manuela cuesta hasta ocho veces más que en lo que se transó.

“Los órganos de control deben investigar por qué durante tantos años, después de que los municipios del Peñol, Guatapé, pidieran este bien durante décadas para desarrollos turísticos, ¿por qué hoy se vende a un particular por apenas 7.700 millones de pesos, cuando comercialmente cualquier otra propiedad en la misma zona vale 7 u 8 veces más?”, aseveró.

Tras el anuncio de la venta del inmueble, la SAE explicó que se trató de una subasta altamente competitiva por la condiciones de la zona y la misma propiedad. La Manuela había cobrado gran valor turístico por sus paisajes y la presencia de árboles exóticos importados desde distintos países de África y Europa, así como de Chile y Estados Unidos.