Incautan 300 kilos de pólvora en El Peñol: autoridades imponen sanciones

La Policía incautó 300 kilos de pólvora en el municipio de El Peñol e intensificó los operativos de cara a las celebraciones de Año Nuevo.

Adelantan sanciones para los padres de familia que están bajo el cuidado de menores quemados, que ya son 41 en el departamento.

No paran los operativos de las autoridades en Antioquia para el control de la pólvora durante la temporada decembrina, una de las principales preocupaciones por el riesgo que representa para la integridad de la comunidad, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

En las últimas horas a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Marinilla, durante labores de registro y control en la jurisdicción, interceptaron un ciudadano de 65 años de edad que transportaba aproximadamente 300 kilogramos de pólvora blanca, sin los permisos exigidos por la normatividad vigente.



El hombre, natural del municipio de La Estrella, manifestó dedicarse a actividades comerciales y llevaba consigo un arsenal avaluado en 20 millones de pesos, el cual contenía 2.400 voladores, 55 tortas de 25 tiros, 5 tortas de 100 tiros, 29 tortas de 11 tiros, 26 tortas de 19 tiros, 19 volcanes y 9 paquetes de mini volcanes, 50 cohetes lunares, 81 bengalas, 60 rositas, 100 mariposas girasol, 30 cajas de pito aéreo, 30 tumba ranchos, 10 metralletas, 8 bazucas, 70 fuentes tipo “lulo”, mechas, mini mechas, papeletas y otros elementos pirotécnicos.

Según destacó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, fuera de este caso en lo corrido de diciembre se han incautado 782 kilogramos de pólvora, mientras que en todo el año 2025 la cifra asciende a 1.782 kilogramos.

La problemática, que afecta a menores de edad, ha escalado a tal punto que Antioquia ha registrado 41 niños o adolescentes quemados, por lo que las autoridades avanzan en amonestar a los adultos responsables de estos.

“se lleva a cabo la aplicación de un comparendo del Código Nacional de Seguridad y Convivencia a través de eso una multa que tiene que ver pues con dos a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes para que la comunidad o la gente que se hace responsable o que también resulta afectada o quemada, pues responda con esta sanción”, aseguró.

Ante las cifras, además porque van 119 lesionados con pólvora en suelo paisa, el comandante reiteró el llamado a la responsabilidad ciudadana y a permitir que el manejo de la pólvora sea exclusivo de personal idóneo y capacitado, especialmente, de cara a las festividades de fin de año.

“No puede resultar que manden una sola persona, sino varias personas y hacemos un llamado a que no utilicen pólvora y que si hay informaciones de de personas que estén vendiendo, que estén fabricando o que estén almacenadas, pues hacemos el llamado para que nos informen y podamos nosotros acudir, detectar a tiempo y llevar a cabo la incautación de estos elementos. Seguimos con esos controles en las vías”, agregó.

Por lo pronto, la Policía anunció que fortalecerá los operativos, teniendo en cuenta que otro caso reciente se registró también en el Oriente antioqueño, pero en esa ocasión en La Ceja esta misma semana.

Allí, unidades de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN), tras información suministrada por la comunidad, llegaron a una bodega fueron donde hallados 200 voladores, 1.500 chorrillos, 90 kilogramos de pólvora negra, 400 metros de mecha lenta, 500 tacos, 200 metros de recámara y 1.000 papeletas para voladores.

Como balance general del año, Muñoz también destacó que se han realizado más de 7.800 capturas por diferentes delitos, afectando estructuras criminales en todo el departamento. Asimismo, incautaron 752 armas de fuego sin permiso y 93 con permiso, las cuales fueron retiradas de circulación y destruidas gracias a los controles y operativos preventivos adelantados por la institución.