Antioquia reporta 136 personas quemadas con pólvora: 30 casos más que el año pasado

El departamento de Antioquia sigue liderando la lista de personas quemadas con pólvora y, lo más preocupante, es que cada día la cifra aumenta de manera alarmante para las autoridades que ya tienen el registro de 136 lesionados con elementos pirotecnia o lo que sería lo mismo, 30 casos más o un 28,3 % de incremento en comparación con el año inmediatamente anterior.

El reporte más reciente entregado por la Gobernación de Antioquia muestra que, de los 136 quemados: 13 personas han necesitado amputación, mientras que 41 menores de edad han resultado heridos.

El municipio más afectado es Medellín con 61 reportes, seguido por Itagüí con 9 casos y Bello con 5 personas lesionadas.

La secretaria de Salud de Antioquia, Martha Ramírez, alertó sobre el uso de pólvora teniendo en cuenta que se acerca una de las fechas en donde las personas suelen quemar más pólvora en el departamento.



"Sin duda, la noche del 31 de diciembre para amanecer del 1 de enero es el pico más alto, muy superior al 24 de diciembre. Eso nos preocupa. Y hay una población que de verdad está siendo muy vulnerable, son los jóvenes, entre catorce y diecisiete años. Están apropiando de una práctica peligrosa, jugar con voladores", destacó la funcionaria.

Según las cifras entregadas por las autoridades departamentales, más de 80 personas han resultado quemadas con elementos pirotécnicos en el Valle de Aburrá, siendo la subregión antioqueña más golpeada por la problemática. Por su parte, aseguran desde Antioquia que las heridas más recurrentes son en la mano con 52 casos, seguido por lesiones en la cara con 26 reportes.

Finalmente, hay que recordar que en el caso de la capital de Antioquia son 61 quemados con pólvora, es decir, 21 casos más si se tienen en cuenta los registros de 2024. Los datos de la Alcaldía Distrital dejan en evidencia que 18 personas necesitaron hospitalización, mientras que hay casi que un empate técnico, ya que 29 personas han resultado lesionadas por manipular pirotecnia y 28 casos sucedieron cuando la persona estaba como observador.