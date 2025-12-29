En vivo
Antioquia  / Antioquia reporta 136 personas quemadas con pólvora: 30 casos más que el año pasado

Antioquia reporta 136 personas quemadas con pólvora: 30 casos más que el año pasado

Solamente en la ciudad de Medellín hay 61 lesionados con pirotecnia, 20 casos más si se tienen en cuenta los registros de 2024.

