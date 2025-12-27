En vivo
Alerta por quemaduras con pólvora en Navidad: ya son más de 280 menores afectados en Colombia

La directora técnica de vigilancia y análisis del riesgo en salud pública del Instituto Nacional de Salud, Lina Lozano, alertó sobre un incremento superior al 12 % en las lesiones por pólvora frente al mismo periodo de 2024 y advirtió sobre las graves consecuencias de mezclar alcohol, pirotecnia y la presencia de menores de edad en estos escenarios.

