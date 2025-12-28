El mágico corregimiento del Oriente de Antioquia que atrae turistas con sus bellas cascadas

En la subregión oriente de Antioquia, en jurisdicción del municipio de Sonsón, lejos del ruido y del turismo masivo, La Danta, corregimiento de esta localidad, es un atractivo que, con el pasar del tiempo, se posiciona como un destino ideal entre buscan viajes con sentido o turismo de naturaleza.

Uno de los motivos que hace este destino cada vez más llamativo es su ubicación: entre el Oriente antioqueño y el Magdalena Medio, lo que le permite ofrecer un clima cálido, vegetación espesa y una sensación constante de estar entrando a un paisaje poco intervenido. Para muchos viajeros, ese es precisamente su mayor encanto.



Cavernas, ríos y caminatas que conectan con la tierra

Hablar de La Danta es hablar también de cavernas de mármol, uno de sus mayores tesoros naturales. Estos recorridos, guiados por habitantes del territorio, permiten caminar entre formaciones rocosas únicas, en una experiencia que mezcla asombro, aprendizaje y respeto por el entorno.

A pocos minutos aparecen cascadas, quebradas y piscinas naturales, perfectas para refrescarse después de una caminata. El sonido del agua y la vegetación hacen que el tiempo se sienta distinto, ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina.

El senderismo, la fotografía y otras actividad atractivas como el paisajismo, son planes suficientes para entender por qué este corregimiento empieza a atraer a viajeros curiosos.



Turismo con rostro humano y raíces comunitarias

En La Danta, el turismo es liderado por guías locales, pequeños alojamientos rurales y emprendimientos familiares que hacen parte de una oferta que prioriza el cuidado del territorio y la experiencia cercana con la gente.



Por lo anterior, en La Danta, el visitante no solo recorre un lugar, también escucha historias, conoce costumbres campesinas y entiende la relación profunda que tienen los habitantes de ese corregimiento con la tierra. Ese intercambio es lo que convierte el viaje en algo más que una visita rápida.



Cómo llegar y qué tener en cuenta antes del viaje

Aunque administrativamente pertenece a Sonsón, la vía más práctica para llegar a La Danta es por la Autopista Medellín–Bogotá, con un trayecto aproximado de tres horas desde Medellín. Las mejoras viales recientes han hecho el camino más accesible.

La recomendación es viajar preparado: ropa cómoda, buen calzado y disposición para caminar. Además, lo ideal es contar con guías locales, aspecto que no solo mejora la seguridad, sino que también enriquece la experiencia.