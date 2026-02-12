En vivo
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Grave accidente de tránsito en la vía Bogotá - Chía deja una mujer muerta

Grave accidente de tránsito en la vía Bogotá - Chía deja una mujer muerta

Un menor de edad que conducía un vehículo de alta gama, al parecer a alta velocidad, intentó adelantar un bus intermunicipal antes del peaje.

