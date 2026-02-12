Grave accidente de tránsito en la vía Bogotá - Chía deja una mujer muerta

Un grave accidente de tránsito ocurrido pasada la medianoche dejó una mujer muerta y otra gravemente herida en el norte de Bogotá. El siniestro se registró en la calle 244 con autopista Norte, en sentido sur-norte, en la vía que conduce hacia el municipio de Chía, Cundinamarca.

Según versiones preliminares, un menor de edad que conducía un vehículo de alta gama, al parecer a alta velocidad, intentó adelantar un bus intermunicipal antes del peaje. En la maniobra chocó contra un camión y luego contra un automóvil particular en el que se movilizaban dos mujeres.

Accidente Bogotá - Chía Foto suministrada

Por la fuerza del impacto, la conductora del vehículo particular murió en el lugar. Su acompañante, una mujer de 65 años, fue rescatada por personal de la concesión vial y trasladada a un centro asistencial en Cundinamarca, donde permanece en estado delicado. El joven terminó en la zanja del separador central. Las autoridades de tránsito adelantan la inspección para esclarecer las causas del accidente.