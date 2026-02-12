Enviaron a la cárcel a señalados del crimen de conductor de plataformas en San Jerónimo, Antioquia

Cuatro días después de producirse su captura en el occidente de Medellín se produjeron nuevos avances en el proceso de judicialización de una mujer y tres hombres que habrían participado en el crimen de un conductor de plataforma digital.

Un juez de control de garantías ya impuso a los procesados identificados como Juan Darío Úsuga Goez, Andrés Grisales Carmona, Kevin Alexander Castro Ramírez y Valeria Isabel Deluque Niño, medida de aseguramiento en centro carcelario tras haberles imputado por parte de la Fiscalía los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas.

Según reveló la Fiscalía, estas cuatro personas solicitaron un servicio de transporte desde la capital antioqueña hasta el municipio de San Jerónimo y fue durante el recorrido cuando atacaron y asesinaron con arma cortopunzante a la víctima, de 42 años de edad, para posteriormente dejar su cuerpo abandonado en jurisdicción de la vereda Piedecuesta.

Minutos después los cuatro investigados fueron sorprendidos cuando se movilizaban en el vehículo hurtado por el barrio Robledo, de regreso a Medellín. En el automotor las autoridades encontraron, además del arma con el que se habría perpetrado el crimen, los documentos del conductor asesinado.



Durante las audiencias concentradas los procesados no aceptaron los cargos y avanzan las acciones de la policía para capturar a una quinta persona, también implicada en el hecho y que escapó a las maniobras desplegadas por parte de la fuerza pública para interceptar a los presuntos responsables.