A la cárcel hombre señalado de agredir sexualmente a una menor de apenas dos años en Fontibón

Las autoridades confirmaron que un hombre, señalado como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías.

El criminal, de acuerdo con la denuncia, habría abusado de una niña de apenas dos años, por lo que la conducta fue catalogada como agravada por el vínculo de confianza y la edad de la víctima.

Los hechos ocurrieron entre la noche del 7 de febrero y la madrugada del 8 de febrero de 2026, en un inmueble ubicado en la localidad de Fontibón. Según el reporte de la Fiscalía, la madre de la menor de dos años, quien convivía con el hoy procesado, descubrió la situación al regresar a su vivienda tras un breve periodo de ausencia.

De acuerdo con el relato de las autoridades, la madre de la niña halló a la menor en condiciones de vulnerabilidad extrema y con signos evidentes de violencia física y sexual. Al confrontar al hombre, este intentó disuadirla de dar aviso a las autoridades; sin embargo, la mujer logró contactar a la Policía, permitiendo el ingreso de los uniformados al domicilio donde se produjo la captura en flagrancia.



El dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal fue determinante para el proceso, confirmando lesiones graves y recientes que evidencian la magnitud de la agresión sufrida por la infante.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación formuló la imputación de cargos. Pese a la contundencia del material probatorio presentado. El imputado no aceptó los cargos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado.

Este hombre permanecerá bajo custodia carcelaria mientras avanza el proceso penal en su contra. Por su parte, la menor se encuentra bajo el cuidado de las entidades correspondientes para garantizar su restablecimiento de derechos y asistencia médica especializada.