A la cárcel hombre señalado de agredir sexualmente a una menor de apenas dos años en Fontibón

A la cárcel hombre señalado de agredir sexualmente a una menor de apenas dos años en Fontibón

La captura se realizó en flagrancia tras la denuncia de la madre de la víctima; el capturado fue enviado a un centro carcelario por decisión de un juez.

