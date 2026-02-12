Avance histórico: Rusia lanza vacunación contra este tipo de cáncer de piel

El fármaco, denominado Neovac-RONTs, fue autorizado para su aplicación en el Centro Nacional de Investigación Médica Oncológica Blojín y está dirigido a pacientes adultos con enfermedad en estadios IIB a IV.

La inmunización no se empleará como tratamiento inicial, sino como terapia adyuvante tras la cirugía. Según detalló la cartera sanitaria, podrá administrarse a personas mayores de 18 años a quienes ya se les hayan extirpado todas las lesiones metastásicas. Además, el esquema contempla su uso en combinación con un inhibidor de PD-1, un tipo de medicamento que potencia la respuesta del sistema inmunitario frente al cáncer.

El desarrollo de esta vacuna se enmarca en la apuesta rusa por medicamentos oncológicos de nueva generación, especialmente aquellos basados en tecnología de ARN mensajero (ARNm). En los últimos años, el país ha reforzado la investigación en este campo, considerado uno de los más prometedores en la lucha contra distintos tipos de tumores.

A diferencia de las terapias convencionales, Neovac-RONTs se fabrica de manera individualizada. El proceso comienza con el análisis genético del tumor extraído de cada paciente. A partir de ese estudio, se identifican las mutaciones específicas del cáncer y se diseña una fórmula única adaptada al perfil molecular del enfermo. Esto permite que el sistema inmunitario sea “entrenado” para reconocer y atacar las células malignas con mayor precisión.



El ARNm, base de esta tecnología, es un ácido ribonucleico que transporta la información genética desde el ADN hasta los ribosomas de las células, donde se sintetizan proteínas. En el caso de las vacunas oncológicas, esta molécula se utiliza para enseñar al organismo a identificar proteínas características de las células cancerosas y desencadenar así una respuesta defensiva dirigida.

Para lograr ese nivel de personalización, los investigadores desarrollaron un software con inteligencia artificial capaz de procesar grandes volúmenes de datos genéticos. Esta herramienta analiza matemáticamente la información obtenida del tumor, determina su perfil mutacional y genera el diseño específico de la vacuna. Posteriormente, el ARNm sintetizado se encapsula en nanoestructuras lipídicas que facilitan su ingreso en las células humanas.

El proyecto cuenta con la participación de destacados centros científicos rusos, entre ellos el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y el Centro Nacional de Investigación Radiológica Médica. En diciembre de 2025, el instituto Gamaleya presentó las tres primeras series experimentales de vacunas oncológicas basadas en ARNm, marcando un hito en el desarrollo de esta plataforma terapéutica.

El costo estimado de cada dosis personalizada asciende a 300.000 rublos (aproximadamente 3.900 dólares) para el Estado, según informó Andréi Kaprin, director general del Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología del Ministerio de Salud. No obstante, las autoridades han asegurado que los pacientes recibirán el tratamiento de manera gratuita dentro del sistema sanitario.

Con esta autorización, Rusia se suma al reducido grupo de países que avanzan en la aplicación clínica de vacunas oncológicas personalizadas, una estrategia que podría transformar el abordaje del melanoma avanzado y abrir nuevas perspectivas en la medicina de precisión.