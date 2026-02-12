En vivo
Blu Radio  / Salud  / Avance histórico: Rusia lanza vacunación contra este tipo de cáncer de piel

Avance histórico: Rusia lanza vacunación contra este tipo de cáncer de piel

El Ministerio de Salud de Rusia dio luz verde al uso clínico de una vacuna personalizada contra el melanoma, uno de los tipos más agresivos de cáncer de piel.

