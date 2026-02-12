Jornada solidaria para apoyar a familias afectadas por la ola invernal en Buenaventura

Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en Buenaventura han provocado el desbordamiento de varios ríos y dejado más de 6.000 familias afectadas, principalmente en zonas rurales. Entre los afluentes que presentan mayores crecientes se encuentran los ríos Naya, San Juan, Calima y Cajambre, cuyas aguas han inundado viviendas, cultivos y vías de acceso.

Las comunidades damnificadas dependen en gran medida de cultivos de pancoger que, en su mayoría, se perdieron por las inundaciones. A esto se suman daños en galpones, criaderos de cerdos y otras actividades productivas que representan el sustento diario de cientos de hogares.

Ante la magnitud de la emergencia, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Alimentos unieron esfuerzos para adelantar una jornada de recolección de ayudas humanitarias desde este domingo 15 de febrero en el barrio San Nicolás, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. La iniciativa busca recolectar alimentos no perecederos, kits de aseo y otros insumos básicos para las familias damnificadas.

“En estos momentos difíciles que viven los habitantes del Departamento de Córdoba y del municipio de Buenaventura a causa de las fuertes lluvias, quiero llamar a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones sociales, a las instituciones para que nos unamos en un gesto de apoyo y generosidad con estas personas. Estamos solicitando ayudas que las puedan llevar y entregar en Telepacífico y el Banco de Alimentos”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.



La temporada de lluvias en el departamento ya deja un saldo de 11 víctimas fatales y más de 27 municipios afectados, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante la posibilidad de nuevas emergencias si continúan las precipitaciones.