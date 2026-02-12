En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Vicecontralor denuncia hackeo de celular y entrampamiento en su contra: “Buscan testigos falsos”

Vicecontralor denuncia hackeo de celular y entrampamiento en su contra: “Buscan testigos falsos”

El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga aseguró ante la Fiscalía que estarían buscando “testigos falsos” para vincularlo con supuestos hechos de abuso y corrupción.

Publicidad

Publicidad

Publicidad