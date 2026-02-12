Vicecontralor denuncia hackeo de celular y entrampamiento en su contra: “Buscan testigos falsos”

El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, denunció ante la Fiscalía General de la Nación un posible hackeo de su teléfono celular y lo que calificó como un “entrampamiento” promovido por actores políticos para desprestigiar su gestión en la Contraloría.

Según confirmó, el ente investigador ya ordenó verificar las denuncias y avanzar en las indagaciones correspondientes y aseguró que entregó información detallada y nombres de personas que, presuntamente, estarían detrás de los hechos.

“Estamos presentando una denuncia de información que hemos recibido de un entrampamiento que están ejecutando políticos, mujeres del departamento de La Guajira, del Cesar y funcionarios públicos del municipio de Sabana Larga”, dijo el Vicecontralor.

De acuerdo con su versión, existiría una estrategia orientada a fabricar señalamientos en su contra. “Hemos puesto en conocimiento las informaciones que hemos recibido relacionadas con la búsqueda de testigos falsos para que puedan testificar en mi contra sobre temas de abuso, corrupción y hechos que van a ser replicados por bodegas y por robos este fin de semana y el siguiente”, afirmó.



Zuluaga indicó que la Fiscalía ya tiene conocimiento detallado de los hechos y confía en que estas investigaciones se desarrollen lo más pronto posible. El caso queda ahora en manos del ente acusador, que deberá establecer si existió un intento de acceso ilegal a dispositivos del alto funcionario y si hay evidencia de un plan para afectar su imagen mediante denuncias falsas.