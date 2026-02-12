En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ELN atacó con drones y explosivos cantón militar San Jorge en Saravena: una capitán de la FAC herida

ELN atacó con drones y explosivos cantón militar San Jorge en Saravena: una capitán de la FAC herida

Una oficial de la Fuerza Aeroespacial resultó herida; el Ejército activó despliegue ofensivo en todo Arauca.

cantón militar San Jorge en Saravena.jpg
Cantón militar San Jorge en Saravena.
Foto: imagen de archivo, @Ejercito_Div8 en X.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad