ELN atacó con drones y explosivos cantón militar San Jorge en Saravena: una capitán de la FAC herida

El Ejército confirmó que el cantón militar San Jorge, ubicado en Saravena, Arauca, fue blanco de un ataque terrorista atribuido al ELN, que utilizó aeronaves no tripuladas (drones) y artefactos explosivos. En medio de la acción terrorista resultó herida una oficial de la Fuerza Aeroespacial.

“Ante el ataque terrorista del GAO ELN contra el cantón militar San Jorge en Saravena, Arauca, hemos desplegado de manera inmediata todas las capacidades terrestres, de inteligencia, movilidad aérea y despliegue ofensivo en toda la región”, dijo el general Hugo López, comandante general de las FFMM.

Tras el ataque, el Ejército ordenó de inmediato el envío de refuerzos y la activación de todas las capacidades disponibles en la región. “De manera inmediata se ordenó el despliegue de tropas de apoyo y se activaron las capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento”.

“La maniobra militar se ha reforzado para dar con el paradero de los responsables y lograr su neutralización. Estas acciones son una respuesta criminal ante la ofensiva sostenida que nuestras Fuerzas Militares desarrollan para debilitar su estructura y neutralizar su accionar ilegal. La presión operacional no se detendrá”, agregó el general López.



El objetivo des despliegue es reforzar la maniobra militar en Arauca y prevenir nuevas acciones contra otras instalaciones. La institución indicó que la situación “se encuentra en desarrollo” y que el despliegue ofensivo continúa “para contrarrestar estos ataques terroristas y salvaguardar la integridad de las tropas y de la población”.

