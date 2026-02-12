En vivo
Didier Tavera urge al Gobierno a movilizar recursos "atrapados" ante crisis climática

Didier Tavera urge al Gobierno a movilizar recursos "atrapados" ante crisis climática

A pesar de que el Presidente ha señalado que los saldos disponibles podrían ser menores, Tavera sostiene que Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda pueden certificar la disponibilidad de estos fondos para evitar una carga tributaria adicional.

