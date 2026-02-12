Didier Tavera urge al Gobierno a movilizar recursos "atrapados" ante crisis climática

Tras la expedición del Decreto 150 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica para atender las graves inundaciones y afectaciones climáticas en el país, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera, manifestó el respaldo de los mandatarios regionales a esta medida. Sin embargo, la discusión se centra ahora en la fuente de los recursos: mientras el Gobierno sugiere la creación de impuestos, los gobernadores insisten en la movilización de recursos ya existentes en el sistema.



Regalías vs. Impuestos

Según Tavera, existen más de 4.5 billones de pesos "atrapados" en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías que podrían utilizarse de forma inmediata.

El representante de los departamentos recordó que ya existen antecedentes legales, como el Acto Legislativo 04 de 2017 y la experiencia durante la pandemia del COVID-19, donde se liberaron saldos no comprometidos para atender crisis de infraestructura y salud.

A pesar de que el Presidente ha señalado que los saldos disponibles podrían ser menores, Tavera sostiene que Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda pueden certificar la disponibilidad de estos fondos para evitar una carga tributaria adicional.

Lecciones de la pandemia y simplificación de trámites Un punto clave en la propuesta de los gobernadores es replicar la agilidad administrativa vista en 2020. Durante la emergencia del COVID-19, se redujeron los requisitos para proyectos de inversión de 11 a solo 4, y los tiempos de citación de los OCAT pasaron de siete días a uno solo.



Los gobernadores buscan que, bajo el amparo de la Sentencia 254 de 2020 de la Corte Constitucional, se garantice la conexidad de estos recursos con la inversión necesaria para la restauración social, ambiental y económica de zonas críticas como Córdoba, Bolívar, Santander y el Chocó.

Necesidad de una "Gerencia de Reconstrucción" Para garantizar que la ejecución sea eficiente, la FND propone la creación de una gerencia o un articulador que coordine a los diferentes ministerios (Vivienda, Salud, Ambiente, entre otros) y active el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres. Tavera enfatizó la importancia de un "patrimonio autónomo" para transferir y ejecutar los recursos rápidamente, evitando que la burocracia retrase la atención de posibles epidemias por agua estancada o el desabastecimiento de alimentos.

Próximos pasos en Montería La hoja de ruta continuará los días 18 y 19 de febrero en Montería, Córdoba, donde se llevará a cabo una cumbre con el Gobierno Nacional, organismos de control y el sector privado. En este encuentro se buscará definir responsables específicos para tareas críticas como el diagnóstico de redes de alcantarillado, la red energética y los planes de reubicación de viviendas en las regiones más golpeadas por la crisis.

