Desde el Urabá antioqueño piden reubicación y ayuda helicoportada tras emergencias por lluvias

Pese a que las autoridades departamentales han avanzado con la entrega de ayudas humanitarias en las 13 poblaciones que decretaron calamidad pública por las fuertes lluvias, hay poblaciones en el Urabá antioqueño que siguen viviendo bajo la zozobra de que el invierno les arrebate lo poco que les quedó.

En Santa Fe de la Islita, una comunidad rural del municipio de Necoclí, la inclemencia del clima dejó inundadas varias viviendas, incluso algunas con riesgo de desplomarse, como lo narró el presidente de la junta de acción comunal tras recorrer la zona afectada y pedir al Gobierno nacional ayuda para por lo menos 10 viviendas.

"Esta casa está absolutamente que se cae, un riesgo en estos momentos, pero bueno, lo hacemos para que las entidades se den de cuenta. Pedirle a a el Gobierno nacional, las entidades, todo, esto da tristeza. Me dan ganas de llorar, de la realidad. Aproximadamente, diez familias", relató.

Si por allá llueve, en Apartadó no escampa. Otro campesino del corregimiento San José de Apartadó manifestó que incluso algunas familias están sin comida tras las precipitaciones que algunos puntos acumulan desde hace dos semanas.



"Esperar que un funcionario entre por tierra va a ser imposible. Yo pienso que aquí, en este momento, sería muy necesario una visita en helicóptero. Ya que hay gente que, por esta situación que se está presentando, hay gente que las casas están sin comida. Ya van 15 días en esta situación", indicó el campesino.

Por ahora, tanto la Gobernación como EPM buscan en conjunto alternativas para llevar gas natural a los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá, aún desabastecidos por el problema que registran en sus carreteras.

Según el Dagran, en todas las localidades afectadas se mantiene la entrega de ayudas humanitarias con kits de alimentos, aseo, infantiles y colchonetas, llegando a un total de 16 mil 149 ayudas humanitarias entregadas a la fecha.

En las últimas horas con apoyo de la Armada Nacional llegaron por vía marítima y fluvial 734 ayudas para Murindó y 626 para el municipio de Vigía del Fuerte.