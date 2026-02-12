En vivo
Antioquia  / Desde el Urabá antioqueño piden reubicación y ayuda helicoportada tras emergencias por lluvias

Desde el Urabá antioqueño piden reubicación y ayuda helicoportada tras emergencias por lluvias

En Necoclí 10 familias piden ser reubicadas, mientras que en San José de Apartadó piden que las entidades lleguen en helicóptero para brindar ayudas.

