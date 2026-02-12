En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Esposa de Yeison Jiménez se pronunció por primera vez tras un mes de su muerte: "Ya dijo papá"

Esposa de Yeison Jiménez se pronunció por primera vez tras un mes de su muerte: "Ya dijo papá"

A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su esposa Sonia Restrepo rompió el silencio con un emotivo mensaje en el que recordó al cantante y habló del dolor de su familia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad