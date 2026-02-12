Esposa de Yeison Jiménez se pronunció por primera vez tras un mes de su muerte: "Ya dijo papá"

Tras un mes del accidente que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez en el municipio de Paipa, Boyacá, el país sigue recordando al artista de 34 años, quien falleció en el siniestro aéreo junto al capitán de la aeronave y otros cuatro integrantes de su equipo de trabajo. La tragedia enlutó a la música popular colombiana y generó múltiples reacciones entre seguidores, colegas y familiares.

Durante estas semanas, los pronunciamientos públicos habían estado encabezados por su equipo de trabajo, así como por su hermana Lina Jiménez y su madre, quienes ofrecieron algunas declaraciones. Sin embargo, quien se había mantenido en completo silencio era su esposa, Sonia Restrepo, que maneja un perfil privado en redes sociales y había optado por vivir su duelo lejos de la exposición mediática.

Solo hasta cumplirse el primer mes de la tragedia se conocieron las primeras palabras de Restrepo, en las que habló abiertamente del vacío que dejó el intérprete en su hogar y de lo complejo que ha sido asumir la responsabilidad de ser fortaleza para sus hijos Camila, Thaliana y Santiago, mientras enfrenta su propio dolor.

En su publicación, la esposa del cantante expresó cuánto lo extraña, recordó su papel como compañero, padre y pilar del hogar, y destacó el legado humano y artístico que dejó. También compartió detalles íntimos sobre cómo sus hijos lo evocan a diario, especialmente a través de su música y de los recuerdos familiares.



Sonia Restrepo y Yeison Jiménez. Foto: Suministrada

El mensaje de la esposa de Yeison Jiménez tras un mes de su muerte

"Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón. Todavía me sorprendo buscándote en tu lugar en la mesa, en la almohada, en cada momento en el que quisiera contarte algo. Fuiste mi compañero, mi amor, mi apoyo y mi orgullo, agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste el corazón de este hogar".

"Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ) Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y ternura. Nos enseñaste a ser fuertes, a luchar por los sueños y a amar con el alma. Hoy tratamos de honrarte viviendo con la misma pasión con la que tú vivías… nos haces mucha falta MI POLLITO, en cada logro, en cada duda, en cada momento en el que quisiéramos correr a tus brazos y nunca soltarnos".

"Sentimos un vacío inmenso, pero también un orgullo que no cabe en el pecho. Fuiste un hombre que tocó millones de corazones, que dejó huella con su voz, con su talento y, sobre todo, con su humanidad. La gente te recuerda como el artista que nos hacía cantar y sentir, nosotros te recordamos como el hombre que nos enseñó a amar, a creer y a permanecer unidos".

"Un mes ha pasado, y siento que llevo un milenio sin ti. Quisiera entender que no te has ido del todo, que estás en cada gesto de amor de nuestros hijos, que estás en cada amanecer, que estás en mi alma y mi ser, y que volverás a decirme TE AMO VIDA MÍA".

"Te amamos ayer, hoy y siempre. Y mientras vivamos, tu nombre, tu voz y tu amor jamás dejarán de existir. MI GRAN AMOR ETERNO".