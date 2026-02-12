Audi le dice adiós a uno de sus carros insignia deportiva: lo descontinuarán por esta razón

Audi ajusta su portafolio en Estados Unidos y uno de los movimientos más llamativos es la salida del S6 a gasolina. La marca no ofrecerá una nueva generación de esta versión deportiva sobre el actual A6 con motor de combustión, una decisión que responde a la reorganización interna de la gama y al avance de sus modelos electrificados.

Según reportó Edmunds, Audi of America no tiene planes de ofrecer una variante S6 basada en la nueva generación del A6 a combustión.

Posteriormente, CarBuzz confirmó la información con un portavoz de la marca, quien aseguró que el S6 a gasolina no estará disponible en el mercado estadounidense para el año modelo 2026. La compañía no emitió comentarios sobre posibles planes posteriores.

El modelo también ha dejado de aparecer en listados oficiales recientes del fabricante en ese país.



Audi S6 Foto: Audi Press

¿Será reemplazado por el nuevo A6?

La salida del S6 ocurre en paralelo al lanzamiento del nuevo Audi A6 en Estados Unidos, que ahora se ofrece de serie con un motor V6 turboalimentado de 3.0 litros con sistema híbrido ligero.

Este propulsor desarrolla:



362 caballos de fuerza

406 lb-pie de torque

En comparación, el S6 saliente incorporaba un motor V6 de 3.0 litros con turbo y sobrealimentador, también asistido por tecnología híbrida, que entregaba:



444 caballos de fuerza

443 lb-pie de torque

En cifras oficiales de aceleración:



S6 anterior: 0 a 60 mph en 4,4 segundos

Nuevo A6 V6: 0 a 60 mph en 4,5 segundos

Audi S6 Foto. Audi

Un modelo con más de 30 años dentro de la familia A6

El Audi S6 fue introducido hace más de tres décadas como una versión de mayor desempeño sobre el A6 estándar. Durante sus primeros años tuvo ciclos de producción intermitentes, hasta que en 2006 pasó a fabricarse de forma continua.

Dentro de la gama, el S6 se ubicaba entre el A6 convencional y el RS6 Avant, la variante de mayor rendimiento.

De acuerdo con lo publicado por Motor1, la eliminación del S6 a gasolina forma parte de una reorganización del portafolio, que ahora queda estructurado en:



A6 V6 como opción térmica principal

S6 e-tron como alternativa deportiva eléctrica

RS6 Avant como modelo de alto desempeño

En términos comerciales, la familia A6 —incluyendo A6, S6 y RS6 Avant— registró 6.897 unidades vendidas en Estados Unidos durante el último año reportado, lo que representó una caída del 19 % frente al periodo anterior.

Audi S6 Foto: Audi Press