En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Lavan billetes extranjeros para fabricar dólares falsos en Colombia: "Los dejan casi blancos"

Lavan billetes extranjeros para fabricar dólares falsos en Colombia: "Los dejan casi blancos"

Las autoridades advierten sobre un método químico que borra monedas devaluadas y reutiliza el papel para imprimir dólares falsificados con medidas exactas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad